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УВЗ планирует занять около 45-50% рынка вагонов, трамваев, гражданской спецтехники к 2030 году
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УВЗ планирует занять около 45-50% рынка вагонов, трамваев, гражданской спецтехники к 2030 году 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Поставлена амбициозная задача: забрать к 2030 году около 45-50% рынка. Это задача-максимум. Работа будет вестись, да и уже ведется достаточно планомерно», — рассказал он изданию.
Потапов отметил, что сегодня необходима замена или глубокая модернизацию парка трамваев, а также отметил заинтересованность компании в электротранспорте.
"…сегодня есть очень правильная позиция государства в лице Минпромторга — это субсидирование электротранспорта. Мы в нем, безусловно, будем участвовать. Говоря о доле рынка, скажу, что мы хотим забрать тоже 50%", — отмечает он.
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций «Уралвагонзавода» переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех».
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