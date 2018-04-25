УВЗ планирует занять около 45-50% рынка вагонов, трамваев, гражданской спецтехники к 2030 году

«Поставлена амбициозная задача: забрать к 2030 году около 45-50% рынка. Это задача-максимум. Работа будет вестись, да и уже ведется достаточно планомерно», — рассказал он изданию.

Потапов отметил, что сегодня необходима замена или глубокая модернизацию парка трамваев, а также отметил заинтересованность компании в электротранспорте.