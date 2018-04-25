УВЗ планирует занять около 45-50% рынка вагонов, трамваев, гражданской спецтехники к 2030 году 

«Поставлена амбициозная задача: забрать к 2030 году около 45-50% рынка. Это задача-максимум. Работа будет вестись, да и уже ведется достаточно планомерно», — рассказал он изданию.
Потапов отметил, что сегодня необходима замена или глубокая модернизацию парка трамваев, а также отметил заинтересованность компании в электротранспорте.
"…сегодня есть очень правильная позиция государства в лице Минпромторга — это субсидирование электротранспорта. Мы в нем, безусловно, будем участвовать. Говоря о доле рынка, скажу, что мы хотим забрать тоже 50%", — отмечает он.
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций «Уралвагонзавода» переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех».