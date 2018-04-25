Чиновник ФРС считает, что криптовалюты не выполняют базовые функции валют

Investing.com — Кандидата в президенты Федерального резервного банка Нью-Йорка можно смело добавить в список криптовалютных скептиков.

Согласно CNBC, Джон Уильямс , в настоящее время являющийся главой ФРБ Сан-Франциско , сказал, что биткоин и другие криптовалюты не соответствуют базовым критериям валют.

По мнению Уильямса, основным требованием является возможность откладывать накопления.

Он также отметил, что с криптовалютами «связано множество проблем», в том числе их использование в мошеннических операциях, отмывании денег и финансировании терроризма. Подобного мнения придерживаются и прочие правительственные чиновники.

Уильямс, однако, признался, в своем предвзятом отношении к цифровым валютам, поскольку большую часть своей карьеры он работал в центральном банке США

Стоимость цифровых валют была подавлена в течение большей части года из-за опасений относительно ужесточения нормативного регулирования.