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Чиновник ФРС считает, что криптовалюты не выполняют базовые функции валют
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Чиновник ФРС считает, что криптовалюты не выполняют базовые функции валют 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Кандидата в президенты Федерального резервного банка Нью-Йорка можно смело добавить в список криптовалютных скептиков.
Согласно CNBC, Джон Уильямс, в настоящее время являющийся главой ФРБ Сан-Франциско, сказал, что биткоин и другие криптовалюты не соответствуют базовым критериям валют.
По мнению Уильямса, основным требованием является возможность откладывать накопления.
Он также отметил, что с криптовалютами «связано множество проблем», в том числе их использование в мошеннических операциях, отмывании денег и финансировании терроризма. Подобного мнения придерживаются и прочие правительственные чиновники.
Уильямс, однако, признался, в своем предвзятом отношении к цифровым валютам, поскольку большую часть своей карьеры он работал в центральном банке США.
Стоимость цифровых валют была подавлена в течение большей части года из-за опасений относительно ужесточения нормативного регулирования.
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