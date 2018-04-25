Россия: никакого сострадания с олигархами

Российским государственным СМИ недавно пришлось сообщить населению одну деликатную вещь: российские олигархи из-за новых американских санкций потеряли несколько миллиардов долларов. В вечерних новостях для наглядности показывали соответствующие красочные диаграммы и графики и говорили об американском заговоре.

Вашингтон из-за предположительного вмешательства России в президентские выборы ввел штрафные меры против 17 российских чиновников, семи предпринимателей и 12 компаний, принадлежащих им. В результате рубль в течение всего пары дней потерял около 10% своей стоимости: впервые с декабря 2016 года курс доллара вырос до 65 рублей, а за евро приходилось выложить 80 рублей. Сейчас обменный курс колеблется, что вызывает беспокойство российского Центробанка

Обеднели на 7,5 миллиарда долларов

Виктора Вексельберга и Однако упала в цене не только российская валюта. По подсчетам Рейтер , состояние Олега Дерипаски Сулеймана Керимова сократилось в общей сложности на 7,5 миллиарда долларов. Это, конечно, чисто теоретическая сумма, потому что никто из них никогда не решит обналичить свои многочисленные инвестиции. А многие чиновники и олигархи из ближнего круга президента Путина давно отписали свое имущество женам и детям, на которых санкции не распространяются. Но международные инвесторы испугались новых санкций и принялись выводить свои капиталы из России, что оказалось для нее действительно болезненно. Потому что отток капитала из страны в последние месяцы и без того вновь усилился.

Сообщить населению о потерях олигархов стало для телеведущих непростой задачей. Потому что как им было вызвать чувство патриотической солидарности с небольшой группой лиц, которых простые люди не слишком любят? С группой лиц, которые сколотили состояние, мягко говоря, на сомнительных, зачастую и вовсе преступных делах в «лихие» годы перемен. И которые ведут образ жизни, бесконечно далекий от будней простых россиян.

Страха за рубль нет Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков незадолго до объявления санкций объявил, что в России давно нет никаких олигархов. Вот только одна мелочь: большинство россиян думают иначе. По данным близкого к Кремлю ВЦИОМ, 94% опрошенных считают, что олигархи в России есть. А 44% сказали, что крупные промышленники, имеющие политическое влияние, скорее вредят, чем помогают стране. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что россияне считают олигархов «реальностью».

От этой реальности верхушки весьма далеки тысяч посетители торгового центра «Европейский». На площади перед этим «храмом покупок» крутится значок, символизирующий европейскую валюту. Многоэтажный ТЦ — излюбленное место шопинга. Здесь продаются товары многих западных марок, но люксовых брендов среди них нет. Многие молодые люди проводят здесь значительную часть своего досуга — целые семьи гуляют по здешним сияющим коридорам. Это место развлечения горожан, которые могут позволить себе потратить некоторое количество денег.

Здесь не очень заметно, чтобы люди переживали по поводу снижения курса рубля — здесь нет ни очередей перед пунктами обмена валюты, ни судорожной скупки всевозможных товаров западного производства. Русские, похоже, привыкли к колебаниям национальной валюты. Пара процентных пунктов вверх или вниз — их это особо не волнует. Обесценивание рубля первыми ощущает меньшинство россиян — те, кто может позволить себе ездить за границу. Это удовольствие теперь станет дороже. Предупреждения экспертов, что инфляция тоже вырастет, население пока что игнорирует.

«Потери иногда случаются»

31-летняя Анна Сергеева — типичная представительница российского среднего класса. Она работает в компании, производящей косметические средства, и часто ездит в Европу и Азию. Он она не беспокоится — пока. «Я верю, что правительство урегулирует кризис», — говорит она. А правительство успокаивает население. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина недавно заявила, что финансовая стабильность страны в безопасности.

Пока товары западного производства подорожали не слишком ощутимо, обесценивание рубля ее не очень беспокоит, говорит Сергеева. А потери олигархов? Нет, она не испытывает никакого сочувствия к богатым и влиятельным соотечественникам. «В бизнесе это нормально. Иногда приходится нести потери. То потери в бизнесе, то потери на курсах». Сама она не следит за колебаниями рубля. «У меня вообще нет телевизора. Я читаю книги и хожу на выставки».

Многие проблемы создала сама Россия

Сергеева представляет тех, у кого прагматическая точка зрения, но есть и такие, у кого кто отношению к нынешнему кризису патриотическая позиция. Крупная бульварная газета «Комсомольская правда» настраивает читателей на разумный и боевитый оптимизм: «Рубль прогибается под санкциями, но не сдается». На фоне противостояния между Востоком и Западом многие действительно считают решение американского правительства попыткой поставить Россию и ее жителей на колени.

Но то же время люди понимают, что многие свои проблемы Россия создала сама. Все больше людей вынуждены ограничивать себя в покупках. Реальные доходы в последние годы сократились. Также постоянно растет количество бедных людей. Больше 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Даже премьер Дмитрий Медведев , выступая в Государственной Думе , вынужден был признать, что ситуацию нельзя назвать положительной.

Бедность он назвал «самой тяжелой проблемой нынешней России», а меры, принятые до сих пор, недостаточными.

Чуждое правительство

60-летний Алек Михайлович не может определиться со своим мнением. С одной стороны, он считает политику санкций США «попыткой поставить нас на колени», с другой же, критикует неспособность российского руководства улучшить условия жизни собственного населения. «У нас нет настоящего хозяина», — говорит он, водитель по профессии, и делает оригинальный вывод: «Нам нужен какой-нибудь швед или немец в роли президента». Но разве Владимир Путин не обещал в ходе избирательной кампании и далее оставаться сильным президентом? «Что значит „сила“?», — ответил Михайлович. «Что люди будут жить хорошо или что у нас есть бомбы, которые могут в любой момент могут взорваться в нашем собственном кармане?»

Руководство страны, по его словам, слишком мало уделяет внимания благополучию простых россиян. Его дочь зарабатывает около 250 долларов в месяц. «Как ей жить на эти деньги? Она даже не может позволить себе сходить на маникюр», — говорит Михайлович. А обед на двоих в не самом дорогом ресторане в «Европейском» стоит около 80 евро. Цены на одежду тоже вполне соответствуют ценам в Западной Европе. Для Михайловича, который хорошо помнит жизнь в лихие 90-е, олигархи олицетворяют собой врагов. То, что они управляют российской экономикой, он считает исторической несправедливостью, потому что во времена перемен олигархи разворовали деньги, принадлежавшие всему народу — «наши деньги», подчеркивает он.

Новых контрсанкций пока не будет

Российское правительство уже успело объявить о мерах по поддержке затронутых санкциями компаний. Соответствующие предложения были самыми разными — от организации офшоров в Калининградской области и на дальневосточном острове Русский и до штрафных мер против американских продуктов. Так, в Госдуме подготовили законопроект об ограничительных мерах в отношении алкоголя, табака, сельскохозяйственной продукции и медикаментов.