НБД-Банк выпустил аккредитив в китайских юанях

ПАО «НБД-Банк» впервые выпустило аккредитив в китайских юанях (CNY). Об этом сообщает пресс-служба банка

Как отмечается в сообщении, ранее НБД-Банк выпускал аккредитивы в рублях, долларах, евро и японских йенах. Таким образом, банк продолжает развивать важное направление деятельности — предоставление клиентам возможности расчета в национальных валютах.

Аккредитив в китайских юанях выдан нижегородской компании-производителю шоколадных изделий. Сумма аккредитива составила 215 650 китайских юаней. Аккредитив выдан на приобретение кондитерского оборудования — полуавтоматическую машину для производства шоколада и темперирующую машину. Аккредитив принят китайским поставщиком без подтверждения зарубежными банками.

Начальник управления корпоративных финансов и клиентов НБД-Банка Евгений Максаков так прокомментировал это событие: «Развитие расчетов в национальных валютах является важной задачей, позволяющей снижать растущие страновые риски. Это первый для нас международный контракт подобного рода, при котором расчет по аккредитиву производится в китайских юанях и, что немаловажно, без использования банков-посредников. Использованный механизм расчетов выгоден обеим сторонам сделки — позволяет продавцу сэкономить на банковских издержках, и тот, в свою очередь, может пойти на некоторые уступки по договору, например, предоставив клиенту скидку на товар или отсрочку по оплате. Клиент получает заказанный товар без внесения авансового платежа или при его минимальной сумме, также мы можем предоставить отсрочку по платежу на срок до одного года. Ощутима и материальная выгода — процент по аккредитиву существенно ниже, чем процент по кредиту».

Также отметим, что с января по апрель 2017 года НБД-Банк выдал аккредитивы на общую сумму 22,6 млн рублей, за аналогичный период 2018 года сумма сделок значительно увеличилась и составила 71,8 млн рублей. Проведение расчетов по аккредитивам в национальных валютах имеет массу преимуществ для предпринимателей. В первую очередь — это исключение любых финансовых рисков, связанных с курсом доллара или евро, а также удешевление суммы сделки и возможный рост объемов операций.

Справка: Банковский аккредитив — это обязательство банка заплатить иностранному продавцу после отгрузки продукции. Аккредитив — наиболее гибкая из существующих форм расчетов по импортным контрактам, которая максимально учитывает выгоды и интересы обеих сторон — экспортера и импортера.