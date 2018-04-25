Потоковое аудио в 2017 году стало главным источником прибыли индустрии звукозаписи

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Аудио в сети стало главным источником прибыли в музыкальной индустрии. Продажа его стриминговыми сервисами, такими как Spotify и Apple Music, дало в 2017 году 38,4% из $ 17,3 млрд общей прибыли, сообщается в отчете Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Согласно исследованию, платными стриминговыми аудиосервисами в 2017 году пользовались 176 миллионов человек. Впервые нематериальные продажи (речь идет о звуковых файлах не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка. Несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 году.

Кроме того, рост стриминга в 2017 году обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57%. При этом сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок — 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США , в топ-10 впервые вошел Китай . Рост доходов в Латинской Америке увеличился на 17,7%, а в Азии и Австралии — на 5,4%.

IFPI видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках благодаря широкому распространению смартфонов, а также активной борьбе за авторские права. Из-за широкого применения закона, платформам становится всё сложнее доказать, что они не нуждаются в лицензии для распространения музыки. Звукозаписывающие компании, в свою очередь, стремятся обеспечить адекватную стоимость музыки, так как она потребляется в различных формах по всему миру.

«Это был еще один невероятный год для музыки. Работа звукозаписывающих компаний позволила разным талантливым артистам порадовать своих поклонников по всему миру, а пользователям предоставила доступные способы наслаждаться музыкой, которую они любят. Рынок находится на пути восстановления, но пока ещё далек от него. Звукозаписывающие компании продолжают прилагать усилия, чтобы вернуть отрасль на стабильный путь. Это важно не только для того, чтобы музыка процветала на сегодняшнем мировом рынке, но и для того, чтобы создать для неё благоприятную среду в будущем», — прокомментировала Фрэнсис Мур, исполнительный директор IFPI.

Рынок легального музыкального контента всё ещё находится на стадии формирования, однако крупнейшие стриминговые сервисы выходят на новый этап развития благодаря популярности голосовых помощников и внедрению передовых рекламных технологий.