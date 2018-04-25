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Продажи домов и квартир в Великобритании падают
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Продажи домов и квартир в Великобритании падают 

Prian.ru 32 минуты назад
Фото: Prian.ru
Директор Legal & General Mortgage Club Кевин Робертс отметил, что продажи сейчас снизились, так как наряду с отсутствием предложения на рынке жилья спрос растет. Это не только ограничивает возможности потенциальных заемщиков, желающих купить свою первую собственность, но и влияет на уже существующих владельцев, которые предпочитают улучшать имеющиеся дома, а не приобретать новые, сообщает PropertyWire.
Но Кевин добавляет, что, несмотря на рыночную ситуацию, есть поводы и для оптимизма. К примеру, сейчас — отличный момент, чтобы взять ипотеку в Великобритании. Процентные ставки по-прежнему близки к историческим минимумам, а через 6 — 12 месяцев ситуация может измениться в худшую сторону.
Между тем, недвижимость в стране дорожает, преимущественно из-за иностранных инвесторов.
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