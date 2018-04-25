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Часть кода инструмента для разблокировки iPhone GrayKey утекла в Сеть
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Часть кода инструмента для разблокировки iPhone GrayKey утекла в Сеть 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
На прошлой неделе неизвестная группа киберпреступников начала публиковать фрагменты кода инструмента для разблокировки iPhone GrayKey. Злоумышленники требуют 2 биткоина, чтобы прекратить публикацию кода.
GrayKey интересуются правоохранительные органы США, так он может позволить разблокировать современные iPhone.
Однако на прошлой неделе группа неизвестных вымогателей «слила» в Сеть часть кода, потребовав от разработчиков GrayKey 15 000 долларов. Компания Grayshift, разрабатывающая данный инструмент, подтвердила факт утечки.
«Господин Дэвид Майлз», — гласило обращение вымогателей к руководству Grayshift. — «Это послание адресовано вам, а также любым другим людям, кто заинтересован в сохранности продукта GrayKey».
«Мы представляем собой некую ‘’бизнес-группу’’, которая пытается привлечь ваше внимание к тому факту, что мы получили исходный код вашего продукта GrayKey и будем благодарны за любые пожертвования с вашей стороны».
«Вы можете вязаться с нами через Signal — +44 20 8133 5190, OTR-чат — jfcox@jabber.ccc.de или электронную почту — joseph.cox@vice.com».
GrayKey может разблокировать современные iPhone, в том числе модели, на которых установлена iOS 11.3 и последний флагман iPhone X.
Напомним, что неоднозначный американский стартап Grayshift, которым, как предполагается, управляют агенты спецслужб США и бывший сотрудник безопасности Apple, предлагает инструмент под названием GrayKey, который дает 300 попыток взломать iPhone на iOS 11.
Стоимость такой услуги составляет 15 тысяч долларов. Также представители Grayshift предусмотрели и более продвинутый вариант предложения — неограниченное количество попыток взлома, а также возможность работы оффлайн будет стоить в два раза дороже, 30 тысяч долларов.
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