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Долг в 16 миллионов рублей: в Уфе поймали маршрутку злостного неплательщика
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Долг в 16 миллионов рублей: в Уфе поймали маршрутку злостного неплательщика 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 25 апреля, судебные приставы совместно с ГИБДД ловили на улицах Уфы должников, рейд прошел неподалеку от остановки «Центральный рынок». Совместный поиск должников на дорогах уже давно отработан до мелочей. Госавтоинспекторы останавливают водителей, проверяют по своей базе данных на наличие штрафов и передают на проверку судебным приставам. Также вычислять нерадивых должников в транспортном потоке автоинспекторам помогает автоматизированный комплекс «Дорожный пристав».
Это прибор, который по номеру движущегося автомобиля определяет — имеется ли исполнительное производство в отношении его владельца. Система информирует об этом звуковым сигналом и одновременно выводит номер автомобиля на экран монитора.
Всего за несколько часов стражи правопорядка остановили несколько десятков неплательщиков. Большинство из них, опасаясь ареста имущества, предпочли расквитаться с долгами прямо на месте рейда и погасили в общей сложности задолженностей на сумму 50 тысяч рублей.
Но шесть автомобилистов все же лишились машин. Как только автомобилисты заплатят долги, «железных коней» возвратят. Не заплатят — пустят «с молотка».
— Четыре машины были отправлены на штрафстоянку, в том числе и одна маршрутка. Хозяин автобуса задолжал порядка 16 миллионов рублей. А 10 человек рассчитались с долгами на месте, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
В ведомстве также пояснили, что изъятие машин — это одна из самых эффективных мер в отношении должников. Потому как для того, чтобы вернуть имущество, неплательщики находят деньги буквально через пару дней и погашают задолженность.
Дорожные полицейские останавливали и элитные внедорожники, поначалу остановленный владелец Toyota Land Cruiser воспринимал происходящее с улыбкой. Но когда он понял, что его машину могут эвакуировать на спецстоянку, веселье прошло, и водитель полностью расплатился по долгам.
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