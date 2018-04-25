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Акция «Узнай о своих долгах» проходит 25 апреля в популярных местах Уфы
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Акция «Узнай о своих долгах» проходит 25 апреля в популярных местах Уфы 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Судебные приставы Башкирии проводят 25 апреля в Уфе акцию «Узнай о своих долгах» в популярных общественных местах города, сообщает пресс-служба ведомства.
Акция всероссийская, продлится только один день. Судебные приставы расскажут, как узнать, есть ли у вас долги, а также о способах их погашения через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» или мобильное приложение «ФССП», не тратя время на личное обращение в службу. Также горожан проконсультируют по интересующим их вопросам.
Акция будет проходить в популярных общественных местах:
С 11:00-14:00 — на железнодорожном вокзале Уфы и в аэропорту «Уфа. С 13:00-16:00 — на островке безопасности в районе Центрального рынка в Уфы оперативно-профилактическое мероприятие с использованием АПК „Дорожный пристав“. С 16:00-18:00 — совместный рейд судебных приставов Октябрьского РОСП г. Уфы с сотрудниками Центра общественной безопасности. С 18:00-20:00 — совместный рейд судебных приставов Калининского РОСП г. Уфы с сотрудниками отдела опеки и попечительства.
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