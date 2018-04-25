Акция «Узнай о своих долгах» проходит 25 апреля в популярных местах Уфы

Судебные приставы Башкирии проводят 25 апреля в Уфе акцию «Узнай о своих долгах» в популярных общественных местах города, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция всероссийская, продлится только один день. Судебные приставы расскажут, как узнать, есть ли у вас долги, а также о способах их погашения через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» или мобильное приложение «ФССП», не тратя время на личное обращение в службу. Также горожан проконсультируют по интересующим их вопросам.

Акция будет проходить в популярных общественных местах:

С 11:00-14:00 — на железнодорожном вокзале Уфы и в аэропорту «Уфа. С 13:00-16:00 — на островке безопасности в районе Центрального рынка в Уфы оперативно-профилактическое мероприятие с использованием АПК „Дорожный пристав“. С 16:00-18:00 — совместный рейд судебных приставов Октябрьского РОСП г. Уфы с сотрудниками Центра общественной безопасности. С 18:00-20:00 — совместный рейд судебных приставов Калининского РОСП г. Уфы с сотрудниками отдела опеки и попечительства.