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Биткоин подорожал до месячного максимума
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Биткоин подорожал до месячного максимума 

RB.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс биткоина к доллару поднялся до максимальной отметки с начала марта на фоне окончания налогового периода в США. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
По данным на 5:54 по московскому времени, стоимость биткоина достигла отметки $9740. В последний раз столько биткоин стоит 12 марта, когда поднимался до $9937. Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила более $160 млрд
Вместе с биткоином дорожают и альтернативные криптовалюты. Капитализация всего рынка криптовалют превысила $416.
Аналитик eToro Михаил Мащенко в беседе с РИА «Новости» отметил, что биткоин «чувствует себя неплохо» и демонстрирует самый сильный двухнедельный рост за последние четыре месяца. Он подметил, что теорию о негативном влиянии налогового периода на котировки вполне можно считать подтвержденной.
Накануне, 17 апреля, в США закончился налоговый период, в течение которого криптовалютные трейдеры должны были уплатить налог на прибыль, полученную от транзакций и операций с виртуальными валютами. На этом фоне многие держатели биткоина продавали криптовалюту, чтобы оплатить налог. Теперь, когда этот фактор не оказывает давление на курс, Мащенко прогнозирует дальнейший рост цены на криптовалюту.
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