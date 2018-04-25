Биткоин подорожал до месячного максимума

Курс биткоина к доллару поднялся до максимальной отметки с начала марта на фоне окончания налогового периода в США . Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По данным на 5:54 по московскому времени, стоимость биткоина достигла отметки $9740. В последний раз столько биткоин стоит 12 марта, когда поднимался до $9937. Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила более $160 млрд

Вместе с биткоином дорожают и альтернативные криптовалюты. Капитализация всего рынка криптовалют превысила $416.

Аналитик eToro Михаил Мащенко в беседе с РИА «Новости» отметил, что биткоин «чувствует себя неплохо» и демонстрирует самый сильный двухнедельный рост за последние четыре месяца. Он подметил, что теорию о негативном влиянии налогового периода на котировки вполне можно считать подтвержденной.

Накануне, 17 апреля, в США закончился налоговый период, в течение которого криптовалютные трейдеры должны были уплатить налог на прибыль, полученную от транзакций и операций с виртуальными валютами. На этом фоне многие держатели биткоина продавали криптовалюту, чтобы оплатить налог. Теперь, когда этот фактор не оказывает давление на курс, Мащенко прогнозирует дальнейший рост цены на криптовалюту.