Старость при деньгах. Как самостоятельно накопить на пенсию

Наверное, только ленивый не обсудил недавний «фейк» о высказывании главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной , что пенсионеры в России «бедные, потому что не умеют копить и инвестировать». Между тем подобная точка зрения имеет право на жизнь: ведь если ничего не накопить к пенсионному возрасту или раньше, то потом гарантированно будет весьма тяжелая жизнь только на государственную пенсию. Важная оговорка, чтобы эта фраза не воспринималась негативно: копить надо не на пенсии, а до выхода на нее.

Прежде всего, надо понять, что такое «достойный уровень жизни» для вас. Допустим, речь идет о сумме в 100 000 в месяц, или 1,2 млн рублей в год. Значит, к тому возрасту, когда вы хотите иметь этот пассивный доход, у вас должен быть накоплен капитал, который приносил бы свыше 1,2 млн рублей в год. «Свыше» — потому что если вы будете изымать весь прирост, то капитал будет терять покупательную способность, таять, и вы рискуете в какой-то момент его «пережить», то есть оказаться в ситуации, когда денег уже нет, а вы все еще живы.

В идеале нужно реинвестировать прирост хотя бы на уровне инфляции, а остальное можно забирать на жизнь. К примеру, если сейчас официальная инфляция составляет около 4%, то все, что свыше прироста в 4% годовых, вы можете тратить на свое усмотрение. Капитал под пассивный доход не должен быть инвестирован в агрессивные стратегии, так как в противном случае будет риск на какое-то время остаться без пассивного дохода в моменты существенных просадок и в отсутствии регулярных выплат (купоны, дивиденды). Значит, если брать строго консервативную стратегию, то прирост может быть 7-8% годовых, из них 4% реинвестируются, а на 3-4% можно жить. То есть для 100 000 рублей в месяц нужен капитал в 30 млн рублей.

Эту сумму можно значительно уменьшить, если будет готовность инвестировать с умеренным риском, то есть не все деньги вкладывать в депозиты и максимально консервативные облигации. Так, если ожидаемая доходность составляет около 15% годовых в рублях, 4% остаются на реинвестирование, а 11% можно забрать, тогда к моменту выхода на пенсию нужно около 11 млн рублей. Это будет умеренный портфель, по которому величина пассивного дохода может меняться от месяца к месяцу. Делать еще более рискованный портфель не стоит из-за повышенной волатильности.

Расчеты нужно ежегодно пересматривать и корректировать в соответствии с ожидаемой инфляцией и параметрами консервативной, умеренно-консервативной и умеренной доходностями. Далее возникает вопрос, а сколько надо откладывать в месяц, если хочется выйти на нужный сумму к пенсионному возрасту? Допустим, в сегодняшних деньгах нам требуется 11 млн рублей через 20 лет. Если мы будем копить эту сумму в финансовых инструментах, чья доходность сопоставима с динамикой инфляции, тогда можно для грубого расчета просто разделить 11 млн на 20 лет и получить 550 000 в год. Если же вы готовы на умеренный риск, и ожидаемая доходность будет не на уровне инфляции, а примерно в два раза выше нее, тогда и копить придется не 550 000, а уже 225 000 рублей в год.

Правила накопления

А теперь главное: в чем копить? Ведь на все эти вычисления 90% читателей припомнят девальвацию рубля в 2014, 2008 и 1998 годах, деноминацию 90-х, заморозки зарубежных счетов, санации и отзывы лицензий в банковском секторе и так далее. Плюс добавляется неопределенность в отношении ставок НДФЛ и пенсионной системы в целом.

С учетом всех этих доводов, портфель под пассивный доход должен отвечать следующим параметрам:

минимум 50% портфеля должно приходиться на ликвидные активы, чтобы иметь возможность оперативно провести ребалансировку. Портфель, на 60-100% состоящий из недвижимости, — не вариант, поскольку в случае стагнации рынка вы не сможете без потерь выйти из объектов;

портфель должен быть диверсифицированпо отраслям, странам и валютам. Быть миллионером для этого необязательно: на российском фондовом рынке можно купить акции как российских, так и американских компаний, а если инвестировать через биржевые фонды (ETF), то можно включить в портфель европейские и азиатские бумаги;

инвестиции должны быть прозрачными и законными. Вы не можете инвестировать в инструменты, суть которых не очень понятна: скажем, в фонд стартапов Зимбабве , которому год от роду и зарегистрирован он, конечно, в офшоре;

в портфеле должны присутствовать инструменты, предоставляющие налоговые вычеты и имеющие льготное налогообложение финансовых результатов. Если говорить про российский рынок, то здесь идеален индивидуальный инвестиционный счет, по которому можно получить налоговый вычет в 13%;

портфель должен быть сфокусирован продуктах с невысокими порогами входа, не требующими активного управления. Например, биржевые фонды, доверительное управление, краудфандинговые платформы;

ожидаемая доходность должна обгонять инфляцию, иначе накопления на пассивный доход будут заниматься существенную часть бюджета. Но при этом важно сохранять баланс портфеля и не уходить в слишком агрессивные инструменты, рискуя более чем 20% капитала.

Когда общие принципы ясны, остается ответить себе на вопрос, на какой риск вы готовы пойти, а также какая сумма регулярных инвестиций у вас ожидается.

Соотношение рисков и доходности

Если вы в год планируете инвестировать до 1 млн рублей, то однозначно стоит ограничиться фондовым рынком, в частности, открыть индивидуальный инвестиционный счет и купить на него облигации и ETF, либо только биржевые фонды облигаций. С развитием робо-эдвайзеров можно открыть ИИС с роботом-советником, который составит для вас этот портфель из ETF и поможет его вовремя актуализировать. Если вы готовы повысить потенциальную доходность и взять на себя дополнительный риск — добавьте ETF на акции разных рынков, в идеале — США , Европы, России и Азии.

У вас есть возможность инвестировать более 1 млн рублей в год и вам скучно в рамках ETF? В этом случае допускается включение в портфель инструментов не мгновенной ликвидности:недвижимость, структурные продукты, краудфандинг, инвестиции в IPOи прочее, но не более 15% в один актив, чтобы соблюсти принцип диверсификации. При этом общая доля таких инструментов в портфеле не должна превышать 30-40% от капитала.

Когда добавлять иностранную валюту и выходить на зарубежные рынки? Обычно все зависит от того, в какой стране вы хотите жить после выхода на пассивный доход. Если вы не видите в своем будущем большое количество расходов в валюте, то можно держать 50-60% в рублях, а остальное — в валюте. Если вы видите себя в конкретной стране, то не менее 50% портфеля должно быть размещено в конкретной национальной валюте. Если вы вообще не знаете, в какой стране будете жить, то имеет смысл начинать с равных долей рублей и долларов, а по мере роста капитала вводить и третью валюту.

В целом, все индивидуально и зависит только от ваших целей. Тем не менее есть то, без чего вообще нет смысла начинать инвестировать в расчете на пассивный доход:

У вас должна быть «заначка» в размере хотя бы шести ежемесячных расходов, иначе вы точно будете тратить все едва накопленные инвестиции при любых непредвиденных обстоятельствах;

Должны быть страховки от базовых рисков, чтобы не изымать из портфеля деньги на покрытие этих рисков.

Так что начинайте инвестировать, не откладывая. Кстати, именно эта мысль пару десятилетий назад и привела меня к началу формирования портфеля, без которого сейчас я не имела бы пассивный доход.