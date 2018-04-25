300 млн рублей на ремонт дорог Новосибирска поступят из областного бюджета

Год назад по инициативе депутатов горсовета была создана рабочая группа по анализу межбюджетных отношений между городом Новосибирском Новосибирской областью . В этой рабочей группе участвуют со стороны Совета депутатов 4 депутата и со стороны Законодательного собрания Новосибирской области 4 депутата. Первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков возглавляет эту группу.

«В рамках рабочей группы мы в прошлом году эффективно поработали, привели в бюджет города Новосибирска более 1 миллиарда рублей, — сказал на сессии Дмитрий Асанцев . — В этом году работа продолжается. Вчера прошло еще одно заседание, но не в рамках рабочей группы, с участием министра финансов регионального правительства, где были оговорены параметры продвижения этой работы по выделению дополнительных средств городу Новосибирску. Было принято окончательное решение по поводу внесения вопроса на сессию Законодательного собрания в четверг, 26 апреля, о выделении Новосибирску средств в размере 300 млн рублей.

Плюс — достигнуты договоренности, что в июне минимум 200 млн рублей вынесено на обсуждение сессии Законодательного собрания по внесению изменений в бюджет: 100 млн рублей на МУП «Горводоканал» и 100 млн рублей на МУП «Энерго». Если федеральные деньги будут дополнительно поступать, то в рамках этой рабочей группы будет обсуждаться дополнительное финансирование».

300 миллионов на ремонт дорог будут распределены следующим образом: 50 млн рублей на ремонт улицы Титова, 100 млн рублей на улицу Объединения и 150 млн рублей на текущий ремонт.