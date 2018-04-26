Для нерезидентов вход на рынок российского долга сейчас намного выгоднее выхода, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно. Так, S&P 500 прибавил 0,18%, закрывшись на отметке 2639,40 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, NASDAQ снизился на 0,05%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта, достигнув четырехлетнего максимума в 3,02 процента, на фоне отчета бюджетного управления Конгресса США , из которого следует, что раздутый бюджет и налоговая реформа Трампа помимо положительного влияния на американскую экономику спровоцируют ФРС в ближайшие пару лет довести процентную ставку до 4%.

В 2014 году 10-леткам удалось оттолкнуться от 3%-го уровня. На данном этапе создается интрига, смогут ли казначейские облигации снова повторить движение четырехлетней давности.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $74,05.

Сильный бычий сентимент, заложенный в цену «черного золота» позволяет фондам, вовлеченным в игру на повышение барреля на протяжении нескольких недель, игнорировать выходящую в негативном ключе статистику от Минэнерго США и Baker Hughes. Игроки с удовольствием продолжают разыгрывать иранскую «карту», где в качестве дедлайна о частичном снятии санкций с исламской республики обозначено 12 мая.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent по-прежнему выступает отметка $72,80 и основной $71. Сопротивление расположено на $75,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,5 п., не претерпев существенных изменений по отношению к предыдущей сессии. На данный момент локальные поддержки находятся на отметках 2230 п. и 2220п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 112900п. и основной 112000 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,36, снизившись на 1,2% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации слабый рубль создает неплохую возможность для входа нерезидентов на российский рынок долга, несмотря на присутствие страновых рисков. Так, уже в среду Минфин РФ на еженедельном аукционе облигаций федерального займа разместил бумаги на 30 млрдруб, при спросе 98.9 млрдруб

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62,50, при закреплении над которой значительно вырастут риски дальнейшего ослабления российской валюты. Поддержки расположены на 62 и 61,50.