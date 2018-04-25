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Снять квартиру в Красноярском крае стало дороже
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Снять квартиру в Красноярском крае стало дороже 

АиФ Красноярск 35 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
За последний месяц в Красноярском крае резко поднялись цены на аренду жилья и размещение в гостиницах, сообщает Красноярскстат.
Сегодня, найти жилье дешевле 10 тысяч рублей практически невозможно. Так, аренда 2-комнатной квартиры в среднем обойдется в 13 тыс. 800 руб. в месяц. Рост составил 1,8%. За однокомнатную придется отдать в среднем 11 тыс. 105 руб. в месяц.
Наряду с квартирами на 0,4% подорожало и проживание в гостиницах. Сейчас средняя стоимость за сутки составляет 1 тыс. 781 руб. С чем связано повышение цен, специалисты не уточняют.
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