Снять квартиру в Красноярском крае стало дороже

За последний месяц в Красноярском крае резко поднялись цены на аренду жилья и размещение в гостиницах, сообщает Красноярскстат.

Сегодня, найти жилье дешевле 10 тысяч рублей практически невозможно. Так, аренда 2-комнатной квартиры в среднем обойдется в 13 тыс. 800 руб. в месяц. Рост составил 1,8%. За однокомнатную придется отдать в среднем 11 тыс. 105 руб. в месяц.

Наряду с квартирами на 0,4% подорожало и проживание в гостиницах. Сейчас средняя стоимость за сутки составляет 1 тыс. 781 руб. С чем связано повышение цен, специалисты не уточняют.