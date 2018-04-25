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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,05% — до $73,90 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $67,71 за баррель.
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