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«Уральская кузница» присоединилась к акции «Неделя без турникетов»
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«Уральская кузница» присоединилась к акции «Неделя без турникетов» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Первыми с экскурсией на градообразующем предприятии побывали учащиеся чебаркульской школы №2.
Школьники посетили музей истории завода. Председатель Совета ветеранов «Уральской кузницы» Вадим Лильбок рассказал ребятам об истории строительства, становлении и работе предприятия, отметившего в прошлом году свой 75-летний юбилей.
Мероприятие стало первым из запланированных в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Цель данного проекта — привлечение внимания к отечественным предприятиям, работающим по стратегически важным направлениям промышленности. Экскурсии также выполняют задачи профессиональной ориентации школьников. Заводской музей, созданный в 1983 году по инициативе Совета ветеранов предприятия, постоянно принимает экскурсии. Ежегодно с историей «Уральской кузницы» знакомятся около тысячи посетителей.
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