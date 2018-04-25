Выпущенные по Сирии ракеты «рванули» на московской вторичке

В конце прошлого года аналитики столичного рынка вторичной недвижимости зафиксировали увеличение покупательской активности в этом сегменте жилья. Многие эксперты стали выдавать прогнозы на 2018 год с позитивной окраской. По их мнению, рост актуального спроса на подобные объекты в ближайшей перспективе должен был происходить поступательно каждый месяц в размере 10-15% к показателям аналогичных периодов прошлого года. При этом к осени, когда на рынке недвижимости традиционно наступает деловой сезон, разрыв, по их мнению, имеет все шансы стать еще более ощутимым.

Однако, анализируя итоги московский «вторички» в первом квартале нынешнего года, представители риелторского сообщества выявили, что в реальности ситуация развивается вразрез с обозначенной ранее перспективой сегмента. Так, основываясь на количестве внесенных авансов по сделкам, сотрудники департамента вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» определили, что в январе 2018 года уровень спроса на подержанное жилье не только на целых 20% превзошел итоги января 2017 года, но еще и оказался на 5% выше, чем в декабре того же года (и все это — несмотря на длительные новогодние каникулы). Нынешний февраль также оказался богаче своего прошлогоднего собрата по календарю на заключение договоров о предоплате (+10%). Также он на целых 30% опередил по этому показателю и минувший январь. А вот этот март продемонстрировал уже куда более скромные успехи. Своего прошлогоднего тезку по показателям уровня спроса на вторичные квартиры он опередил всего лишь на 5%, а результаты февраля 2018 года перекрыл на 15%, да и то только потому, что в том оказалось меньше рабочих дней.

Руководитель «инкомовского» департамента вторичного рынка Сергей Шлома предполагает, что прогнозы о значительном росте покупательской активности относительно результатов 2017 года заметно корректируются последними внешнеполитическими событиями, наиболее заметными из которых являются эскалация военного конфликта и недавние ракетные удары на территории Сирийской Арабской Республики , ухудшающиеся отношения между Россией и ведущими западными странами, массовая высылка российских дипломатов с подачи Великобритании и так далее. Все это, развивает мысль эксперт, негативно отражается на экономическом развитии нашей страны, поскольку привело к введению новых пакетов антироссийских санкций, резким отрицательным изменениям курсов отечественной валюты, а также к падением котировок акций российских компаний на международных биржах.

Такая нестабильность в политической и, главное, экономической сферах не могли не повлиять на поведение покупателей жилья, которое к настоящему моменту укладывается в две наиболее распространенные модели.

Первая характерна для тех потенциальных собственников подержанных квартир, которые сосредотачивают усилия по поиску требуемых объектов в сегменте массового жилья (стоимостью до 10 миллионов рублей). Дело в том, что они чаще всего хранят свои сбережения в рублях, поэтому при возникновении малейшей, по их мнению, угрозы обесценивания имеющихся капиталов, предпочитают конвертировать их в жилые «квадраты». В этом случае люди рассматривают варианты как на первичном, так и на вторичном рынках (что, без сомнения, выгодно для риелторов), при этом объекты в большинстве случаев приобретаются не для собственного проживания, а для последующей сдачи в аренду.

Представители второй группы предпочли придерживаться иной тактики. Еще в марте, констатируют «инкомовцы», предчувствуя новый виток напряженности и предвосхищая введение в действие очередных пакетов антироссийских санкций на международной арене, они отложили свой выход на сделку. По мере локального усугубления экономической ситуации эта поведенческая модель к началу нынешнего апреля начала превалировать.

Более того, заметное число вероятных покупателей подержанных жилых объектов с ценниками свыше 15 миллионов рублей, являющихся, к тому же, обладателями валютных вкладов, также приняли решение на время затормозиться с приобретением недвижимости, лелея надежду, что в скором времени соотношение иностранных валют к российскому рублю изменится в лучшую для них сторону. Когда за 1 американский доллар, например, начнут давать в обменниках по 100 рублей, они и собираются выходить на сделку в надежде заработать себе внушительный профит, сыграв на курсовой разнице.

Из-за реализации такого сценария, который, по мнению все того же Сергея Шломы, является совершенно неправдоподобным, в марте и первой половине апреля 2018 года рынок подержанного жилья в столице потерял, согласно имеющейся у риелторов статистике авансовых платежей, порядка 15% вероятных сделок.

К настоящему моменту объем предложения в границах «старой» Москвы практически не изменился. Если к концу февраля на этом рынке было представлено 32,42 тысячи квартир, то на начало апреля их оказалось всего на 1% меньше — 32,11 тысячи лотов. Кстати, относительно данных по марту годичной давности этот показатель меньше аж на 13,3% (тогда на этом рынке находилось в общей сложности более 37 тысяч объектов). Стоимость квадратного метра в подержанных квартирах тоже снизилась — со 179,54 тысячи рублей в феврале против 178,81 тысячи в марте 2018 года (в марте годом ранее один такой «квадрат» торговался на отметке в 182,23 тысячи рублей).

Очень красноречивым и показательным, по мнению риелторов, является сокращение размера дисконта на подержанное жилье. Если ранее он находился на уровне в 8,3%, то сейчас средневзвешенная скидка на вторичный объект составляет 6,9%. Кстати, общая доля сделок со скидкой остается неизменной с февраля и колеблется на отметке в 84%, при этом стоимость наиболее качественного вторичного жилья перестала падать. Ровно то же самое происходит и с самыми дешевыми объектами, которые реализуются сейчас относительно быстро, менее чем за 3 месяца (если, конечно, грамотно оценены и не выводятся на экспозицию по изначально заоблачным ценам). Зато доля ипотечных сделок с марта 2017 года к настоящему времени возросла с 25,8% до 31,5% в общей доле сделок с заемным капиталом

На этом фоне знатоки вопроса предполагают, что апрель в целом если и опередит по уровню спроса аналогичный период прошлого года, то максимум на 5%, а то и вовсе останется с такими же показателями.

Конечно, ситуацию могла бы переломить стабилизация внутренней экономики страны и нормализация общеполитического расклада, что поспособствовало бы возвращению покупательской активности на запланированные рубежи, к ежемесячному превосходству в диапазоне 10-15% текущего года над минувшим. Но, скорее всего, считают эксперты, гораздо более реалистичным выглядит вариант с очередными осложнениями в этих сферах. Особенно если учесть, что до Чемпионата мира по футболу 2018 года остаются практически считанные недели.