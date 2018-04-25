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Китайские власти изъяли 600 компьютеров для майнинга биткоинов
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Китайские власти изъяли 600 компьютеров для майнинга биткоинов 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: ИА Regnum
Полиция изъяла на севере Китая 600 компьютеров для майнинга биткоинов. Их выявили после того, как электросеть в муниципалитете Тяньцзинь доложила о чрезвычайно высоком потреблении электроэнергии, сообщают «Известия» со ссылкой на китайские СМИ.
Полиция задержала одного подозреваемого, пятеро человек находятся под следствием. В полиции отметили, что это «самый крупный случай кражи электричества за последние годы». Уровень обычного потребления энергии превышал показатели на 28%.
В сентябре 2017 года Народный банк КНР выпустил постановление, согласно которому китайским компаниям запрещено инвестировать в криптовалюты. Несмотря на действия регулятора, страна по-прежнему является одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно данным за 2017 год, в Китае находятся около 80% майнинговых мощностей мира.
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