СМИ: полиция КНР конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов

ПЕКИН, 25 апреля. / ТАСС /. Полиция китайского муниципалитета Тяньцзинь (север страны) изъяла 600 компьютеров, использовавшихся для майнинга биткоинов, после заявления местной электросети о необычно высоком уровне потребления электричества в городе. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа

В ходе расследования полиция также конфисковала шесть мощных кондиционеров. Был задержан один подозреваемый, еще пять человек находятся под следствием.

Как отмечают органы охраны порядка, это «самый крупный случай кражи электричества за последние годы». По словам электросетевой компании, обычный уровень потребления электричества вырос на 28% на пике.

Майнинг биткоинов — энергоемкий процесс, для осуществления которого необходимы высокопроизводительные компьютеры. По оценке органов охраны порядка, для обеспечения электричеством 600 таких машин требуется несколько сотен тысяч юаней (1 доллар составляет около 6,3 юаня) ежемесячно.