«Начинается сезон продажи земли»: цены на участки в Перми выросли на 20%

За год стоимость земли в черте Перми выросла на 20% — с 1,13 миллиона до 1,36 миллиона рублей за средний участок, а в крае средние цены, наоборот, снизились на 8% — до 470 тысяч рублей за объект. К таким выводам пришли специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, одна сотка земли в Перми в среднем сейчас стоит — 94,1 тысячи рублей, а за её пределами — 23,8 тысячи. Средний размер участка в городе — 15 соток, а на остальной части края — 22 сотки.

— Количество привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому продавцы стараются получить за них хорошую цену, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Кроме того, сейчас как раз начинается активный сезон купли-продажи земли.

Выяснилось, что самый дорогой в Прикамье земельный участок находится в деревне Никифорово Чусовского района на берегу реки Чусовой. За надел площадью 81 гектар продавец хочет получить 81 миллион рублей.

Самый дешевый участок расположен в деревне Бобки Добрянского района — за 15 соток земли здесь придется заплатить всего 10 тысяч рублей.

Ранее аналитики выяснили, сколько стоят самые дорогие дачи в Прикамье.