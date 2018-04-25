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Китайские корпорации примут участие в реализации казахстанской программы развития мясного животодства на 2018-2027 годы
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Китайские корпорации примут участие в реализации казахстанской программы развития мясного животодства на 2018-2027 годы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 25 апреля /Синьхуа/ — Китайские корпорации Rifa Holding и Citic Group примут участие в реализации казахстанской программы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы. Об этом во вторник в Астане сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.
"Концепция разрабатывалась с непосредственным участием экспертов международных организаций, таких как BCG, Всемирный банк, Азиатский банк развития. Они будут активно участвовать с привлечением собственных средств. В настоящее время подтвердили свое участие в реализации предложенной стратегии крупные компании мясной индустрии Inalca Eurasia /Европа/, Cedar Group /Австралия/, а также китайские корпорации Rifa Holding и Citic Group. Дополнительно предусматриваются возможности привлечения компаний Tyson Food, JBS и других", — сказал А. Евниев на заседании правительства Казахстана.
По его словам, определены 15 приоритетных направлений для развития экспорта и импортозамещения сельскохозяйственной продукции.
"Мы видим большой потенциал развития отраслей мясного скотоводства и овцеводства. Все необходимые ресурсы для развития отрасли мясного животноводства в стране имеются", — подчеркнул он.
Реализация программы, согласно данным Министерства сельского хозяйства, позволит создать новый класс фермеров-животноводов. Она обеспечит рост фермерских хозяйств с 20 до 100 тыс., рабочих мест для сельского населения — со 100 до 500 тыс. Вместе с тем увеличится численность крупного рогатого скота — с 7 до 15 млн голов, а производство говядины и баранины вырастет с 600 тыс. тонн до 1,6 млн тонн. Экспортная выручка отрасли достигнет 2,4 млрд долларов США, а производительность труда на одного работника увеличится с 1 идо 8 тыс. долларов США.
В Казахстане сегодня сняты барьеры по поставкам продукции овцеводства, лошадей в Китай, крупного и мелкого рогатого скота в ОАЭ. До конца года будет завершена работа по поставке продукции крупного рогатого скота в КНР. —0—
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