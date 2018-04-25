В Приморье реализуют крупный сельскохозяйственный проект

ВЛАДИВОСТОК , 25 апр — РИА Новости . Компания Kangrow намерена реализовать в Приморье крупный сельскохозяйственный проект, на первом этапе которого за три года вложит 8 миллионов долларов, сообщает администрация края.

Врио губернатора региона Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с генеральным директором Kangrow Джерардом Биркбеком. Встретиться с предпринимателем поручил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время Дня инвестора, который ранее прошел в Хабаровске . Сегодня компания Kangrow является резидентом ТОР «Михайловский» в Приморье.

Инвестиционный проект планируется реализовать в три этапа.

"Первый — стоимостью около 8 миллионов долларов — рассчитан на три года. На этой стадии в основном будут зерновые культуры выращиваться — кукуруза и соя", — рассказал Биркбек.

Следующие этапы — строительство крупномасштабного промышленного зернохранилища, фермы по выращиванию крупного рогатого мясного скота, других сельскохозяйственных объектов. Инвестор присмотрел землю под свой проект в Хорольском районе.

ТОР «Михайловский» специализируется сельскохозяйственных проектах, в том числе на переработке и логистике сельхозкультур.