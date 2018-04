Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,74%

Investing.com — Фондовый рынок США завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,74%, индекс S&P 500 подешевел на 1,34%, индекс NASDAQ Composite опустился на 1,70%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Verizon Communications Inc (NYSE:VZ), которые подорожали на 1,01 п. (2,08%), закрывшись на отметке в 49,67. Котировки General Electric Company (NYSE:GE) выросли на 0,16 п. (1,10%), завершив торги на уровне 14,68. Бумаги Pfizer Inc (NYSE:PFE) выросли в цене на 0,26 п. (0,71%), закрывшись на отметке 37,06.

Лидерами падения стали акции 3M Company (NYSE:MMM), цена которых упала на 14,75 п. (6,83%), завершив сессию на отметке 201,13. Акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT) поднялись на 9,55 п. (6,20%), закрывшись на уровне 144,44, а DowDuPont Inc (NYSE:DWDP) снизились в цене на 2,42 п. (3,69%) и завершили торги на отметке 63,18.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:CDNS), которые подорожали на 9,12% до отметки 40,09, Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), которые набрали 4,13%, закрывшись на уровне 33,25, а также акции Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), которые повысились на 3,75%, завершив сессию на отметке 155,96.

Лидерами падения стали акции Freeport-McMoran Copper&Gold Inc (NYSE:FCX), которые снизились в цене на 14,51%, закрывшись на отметке 16,08. Акции компании Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) потеряли 8,50% и завершили сессию на уровне 62,35. Котировки Masco Corporation (NYSE:MAS) снизились в цене на 8,34% до отметки 36,16.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Check Cap Ltd (NASDAQ:CHEK), которые подорожали на 104,82% до отметки 14,870, Evine Live Inc (NASDAQ:EVLV), которые набрали 31,25%, закрывшись на уровне 1,060, а также акции SemiLEDS Corporation (NASDAQ:LEDS), которые повысились на 27,16%, завершив сессию на отметке 4,2600.

Лидерами падения стали акции Valeritas Holdings Inc (NASDAQ:VLRX), которые снизились в цене на 35,69%, закрывшись на отметке 1,64. Акции компании Westmoreland Coal Company (NASDAQ:WLB) потеряли 25,00% и завершили сессию на уровне 0,15. Котировки Acasti Pharma Inc (NASDAQ:ACST) снизились в цене на 24,51% до отметки 0,770.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1950) превысило количество закрывшихся в плюсе (1106), а котировки 134 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1572 компаний подешевели, 952 выросли, a 153 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) упали до 3-летнего минимума, упав на 8,50%, 5,79 п., и завершили торги на отметке 62,35. Котировки акций Westmoreland Coal Company (NASDAQ:WLB) упали до исторического минимума, подешевев на 25,00%, 0,05 п., и завершили торги на отметке 0,15. Котировки акций Acasti Pharma Inc (NASDAQ:ACST) упали до минимума, подешевев на 24,51%, 0,250 п., и завершили торги на отметке 0,770.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 10,34% до отметки 18.03.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,69%, или 9,10, достигнув отметки $1.333,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,21%, или 0,83, до $67,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,02%, или 0,76, до отметки $73,95 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,21% до 1,2235, а котировки USD/JPY повысились на 0,06%, достигнув отметки 108,78.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 90,55.