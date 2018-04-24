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ЦБ РФ предложил до конца лета компаниям протестировать список инсайдерской информации
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ЦБ РФ предложил до конца лета компаниям протестировать список инсайдерской информации 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Банк России предложил до конца лета крупным компаниям — профучастникам, эмитентам и банкам — протестировать открытый список инсайдерской информации, сообщил на форуме НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"Мы решили протестировать на предмет того, каким образом потенциально это законодательство будет исполняться. Лучше провести эксперимент. То есть мы вводим определение открытого перечня инсайдерской информации. … Мы хотим протестировать заранее, каким образом этот перечень инсайдерской информации будет работать для компаний, и мы предложили порядка 100 компаниям — это и эмитенты, и профучастники, и кредитные организации — собственно, провести тестирование на предмет того, как … они работают в реальности с открытым перечнем инсайдерской информации и с манипулированием рынка в том числе", — пояснил он в кулуарах форума журналистам.
"Мы хотим понять, какой инструментарий будет применяться участниками рынка, и какие рекомендации нам нужно будет подготовить уже на основе эксперимента", — добавил Лях.
По словам главы департамента, тестирование открытого списка будет проходить до конца лета; Банк России разослал предложения участникам, и уже большее их число откликнулось на него. Он также отметил, что поправки (сейчас готовятся ко второму чтению) вступят в силу через девять месяцев после его подписания, и ЦБ РФ хочет дать возможность участникам рынка подготовиться. «Я не считаю, что это какой-то открытый жест, я считаю, что это норма: мы должны дать возможность подготовиться участникам рынка», — сказал он.
По его словам, смысл этих поправок в том, чтобы сама компания была заинтересована, а не в том, чтобы ЦБ проверял все компании и писал им огромный перечень инсайдерской информации. «Вопрос не в том, что мы наказываем компанию за включение или невключение инсайдерской информации в список, а в том, что мы помогаем компаниям выявлять инсайдеров, выявлять те вещи, которые влияют на их капитализацию. Задача эмитентов и профильных участников своих внутренних инсайдеров ограничивать, вводить правила», — добавил он.
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