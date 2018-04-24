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Что знаем — то имеем
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Что знаем — то имеем 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (ИС). Еще лет 50 назад вопросы защиты ИС изучали разве что на юридических факультетах, это считалось очень узкой специализацией. Сегодня ИС превращается в едва ли не главный двигатель экономического развития и человеческого прогресса.
Интеллектуальная собственность — это патенты, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право. Тот, кто лидирует в гонке изобретений, тот не только вырывается вперед в экономике, технологиях (в том числе военных), тот, без преувеличения, уже в самое ближайшее время будет править миром. Ну или по крайней мере им манипулировать. Кстати, о процессе обучения: то, что раньше было узкоспециализированным спецкурсом на юридических факультетах (вопросы защиты ИС), сегодня становится едва ли не одной из самых распространенных специализаций для юристов и не только. Более того, появился первый школьный курс по ИС. Как вы думаете, где? Разумеется, в Калифорнии, там, где Кремниевая долина.
Актуальность изучения ИС, вопросов ее охраны и преумножения, очевидна. Еще бы: ведь сегодня две ведущие мировые державы — США и Китай — вот-вот схватятся в полномасштабной экономической войне во многом из-за разногласий в вопросах защиты ИС. Америка обвиняет Китай: хватит копировать и воровать наши мысли и изобретения, придумайте уже что-нибудь свое! Упрек, кстати, не совсем справедливый. Потому что за последние 20 лет Китай увеличил затраты (в постоянных ценах) на исследования и разработки почти в 22 раза (в среднем ежегодно рост составлял 16%!). Для сравнения: Южная Корея увеличила аналогичные затраты за те же 20 лет в 4,5 раза, Израиль — в 3,7 раза, США и Япония, соответственно, в 1,9 и 1,5 раза. Однако если посмотреть на абсолютные цифры, то Америка по-прежнему на первом месте в мире по этому показателю. Ее ежегодные ассигнования на исследования и разработки превышают 500 млрд долл. в год (у Китая — более 400 млрд). Мы находимся со своими менее 37 млрд долл., выделяемыми на эти цели, после этих двух «гигантов мысли», а также после Японии (более 170 млрд), Германии (115 млрд), Кореи (75 млрд), Франции (более 60 млрд), Индии (более 50 млрд), Великобритании (более 46 млрд) и даже Бразилии (38 млрд долл.)
В общем, с такими ассигнованиями «на науку и разработки» всерьез рассчитывать на экономический и технологический рывок нам не приходится. Хорошо, что эта проблема постепенно осознается, и вроде бы в предстоящий новый президентский срок правления Владимира Путина науке и образованию обещают уделять больше внимания.
Уже в позапрошлом году Китай впервые обогнал Америку по числу патентных заявок. В 2016 наибольшее число патентных заявок — 1,3 млн — было получено Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китая. Патентное ведомство США получило более 60 тысяч патентных заявок, Японии — более 300 тысяч, Европейское — более 150 тыс. В России в том же году было подано 41 587 патентных заявок — это меньше, чем в Индии.
Какую роль играет ИС в развитии экономики, видно на примере той же Америки. Сектора экономики, относящиеся к исследованиям и разработкам, «весят» 5,8 триллионов долларов, они производят 35% ВВП страны (у нас — около 7%), что больше любого ВВП в целом любой страны мира, кроме Китая. Предприятия, создающие ИС, дают 74% американского экспорта, средняя зарплата в этих отраслях составляет 51 тыс. долл. в год (против 39 тыс. долл. по стране в целом).
Чтобы сократить растущее отставание в области науки и технологий, нашей стране нужно в самое ближайшее время предпринять колоссальный рывок вперед, прецедентов которому в нашей истории на самом деле даже и не было. Притом этот рывок нужно предпринять в условиях, мягко говоря, не самой благоприятной для нас международной обстановке. Но иного выхода нет. Как сказал Сталин в начале советской индустриализации (в 1931 году), «тот путь, который преодолели ведущие страны за 100 лет, нам нужно пробежать за 10, иначе нас сомнут». Создание интеллектуальной собственности сегодня — это аналог той самой индустриализации.
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