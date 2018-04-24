Что знаем — то имеем

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (ИС). Еще лет 50 назад вопросы защиты ИС изучали разве что на юридических факультетах, это считалось очень узкой специализацией. Сегодня ИС превращается в едва ли не главный двигатель экономического развития и человеческого прогресса.

Интеллектуальная собственность — это патенты, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право. Тот, кто лидирует в гонке изобретений, тот не только вырывается вперед в экономике, технологиях (в том числе военных), тот, без преувеличения, уже в самое ближайшее время будет править миром. Ну или по крайней мере им манипулировать. Кстати, о процессе обучения: то, что раньше было узкоспециализированным спецкурсом на юридических факультетах (вопросы защиты ИС), сегодня становится едва ли не одной из самых распространенных специализаций для юристов и не только. Более того, появился первый школьный курс по ИС. Как вы думаете, где? Разумеется, в Калифорнии, там, где Кремниевая долина.

Актуальность изучения ИС, вопросов ее охраны и преумножения, очевидна. Еще бы: ведь сегодня две ведущие мировые державы — США Китай — вот-вот схватятся в полномасштабной экономической войне во многом из-за разногласий в вопросах защиты ИС. Америка обвиняет Китай: хватит копировать и воровать наши мысли и изобретения, придумайте уже что-нибудь свое! Упрек, кстати, не совсем справедливый. Потому что за последние 20 лет Китай увеличил затраты (в постоянных ценах) на исследования и разработки почти в 22 раза (в среднем ежегодно рост составлял 16%!). Для сравнения: Южная Корея увеличила аналогичные затраты за те же 20 лет в 4,5 раза, Израиль — в 3,7 раза, США и Япония , соответственно, в 1,9 и 1,5 раза. Однако если посмотреть на абсолютные цифры, то Америка по-прежнему на первом месте в мире по этому показателю. Ее ежегодные ассигнования на исследования и разработки превышают 500 млрд долл. в год (у Китая — более 400 млрд). Мы находимся со своими менее 37 млрд долл., выделяемыми на эти цели, после этих двух «гигантов мысли», а также после Японии (более 170 млрд), Германии (115 млрд), Кореи (75 млрд), Франции (более 60 млрд), Индии (более 50 млрд), Великобритании (более 46 млрд) и даже Бразилии (38 млрд долл.)

В общем, с такими ассигнованиями «на науку и разработки» всерьез рассчитывать на экономический и технологический рывок нам не приходится. Хорошо, что эта проблема постепенно осознается, и вроде бы в предстоящий новый президентский срок правления Владимира Путина науке и образованию обещают уделять больше внимания.

Уже в позапрошлом году Китай впервые обогнал Америку по числу патентных заявок. В 2016 наибольшее число патентных заявок — 1,3 млн — было получено Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китая. Патентное ведомство США получило более 60 тысяч патентных заявок, Японии — более 300 тысяч, Европейское — более 150 тыс. В России в том же году было подано 41 587 патентных заявок — это меньше, чем в Индии

Какую роль играет ИС в развитии экономики, видно на примере той же Америки. Сектора экономики, относящиеся к исследованиям и разработкам, «весят» 5,8 триллионов долларов, они производят 35% ВВП страны (у нас — около 7%), что больше любого ВВП в целом любой страны мира, кроме Китая. Предприятия, создающие ИС, дают 74% американского экспорта, средняя зарплата в этих отраслях составляет 51 тыс. долл. в год (против 39 тыс. долл. по стране в целом).

Чтобы сократить растущее отставание в области науки и технологий, нашей стране нужно в самое ближайшее время предпринять колоссальный рывок вперед, прецедентов которому в нашей истории на самом деле даже и не было. Притом этот рывок нужно предпринять в условиях, мягко говоря, не самой благоприятной для нас международной обстановке. Но иного выхода нет. Как сказал Сталин в начале советской индустриализации (в 1931 году), «тот путь, который преодолели ведущие страны за 100 лет, нам нужно пробежать за 10, иначе нас сомнут». Создание интеллектуальной собственности сегодня — это аналог той самой индустриализации.