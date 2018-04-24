Innosilicon представила майнеры для добычи Decred и SiaCoin

ASIC-майнеры выпускают не только для добычи Bitcoin. Кому-то это может показаться странным, но люди активно добывают и другие криптовалюты, занимающие, порой, незначительную часть крипторынка. Каждая криптовалюта имеет свою цену, и порой гораздо эффективнее добывать недооцененный, чем переоцененный актив. Компания Innosilicon на днях представила два ASIC-майнера для добычи криптовалют Decred и SiaCoin. Подробности — в этом материале.

Майнер Innosilicon D9 DecredMaster, как следует из названия, предназначен для добычи криптовалюты Decred (DCR). Он обеспечивает хешрейт 2,1 TH/S, а объем энергии, который он при этом потребляет, составляет 900 Вт. Масса нетто майнера составляет 3,6 килограмма, функционирование возможно при температуре от 0 до +85 градусов Цельсия, для подключения используется Ethernet. Стоимость майнера равна $6 800. Блок питания нужно заказывать отдельно, доставка оплачивается также сверх установленной цены.

Innosilicon S11 SiaMaster позволяет добывать криптовалюту SiaCoin (SC). Скорость добычи равна 3,83 TH/S, потребляемая мощность — 1380 Вт, масса нетто равна 3,7 килограмма. Он работает при тех же температурах и использует тот же самый тип подключения, что и ASIC-майнер для Decred. Стоимость этого «асика» равна $3 500.

На 24 апреля 2018 года доходность от майнера D9 DecredMaster составит $160-$180 в день, но нужно учитывать, что скоро в сети Decred ожидается увеличение сложности добычи, и дневная доходность снизится в два-три раза. У S11 SiaMaster все немного проще. Он будет приносить своему хозяину стабильных $55 в день, при этом увеличение сложности криптовалюте SiaCoin в ближайшее время не грозит.