Золото коррекционно дешевеет

Цена на золото в среду утром опускается после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара к другим мировым валютам способствует удешевлению металла.

Согласно данным торгов, по состоянию на 8.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4 доллара, или на 0,3%, до 1329 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,26%, до 16,66 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,15%, до 90,9 пункта.

Удорожание доллара поддерживает снижение стоимости золота. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на цену металла, снижая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Курс доллара поддерживается рекордным ростом доходности американских казначейских облигаций — до 3%, максимума с января 2014 года.