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Золото коррекционно дешевеет
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Золото коррекционно дешевеет 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена на золото в среду утром опускается после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара к другим мировым валютам способствует удешевлению металла.
Согласно данным торгов, по состоянию на 8.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4 доллара, или на 0,3%, до 1329 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,26%, до 16,66 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 90,9 пункта.
Во вторник золото дорожало на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану. На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что в случае какой-либо угрозы США Иран "заплатит цену, которую немногие страны когда-либо платили".
Удорожание доллара поддерживает снижение стоимости золота. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на цену металла, снижая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Курс доллара поддерживается рекордным ростом доходности американских казначейских облигаций — до 3%, максимума с января 2014 года.
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