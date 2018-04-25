«АвтоВАЗ» повышает цены из-за скачка доллара

«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимает розничные цены на все автомобили, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских сетей. Рост цен составит 1-2%, для разных моделей по разному.

«Повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями», — объяснил «Ведомостям» причины такого решения представитель «АвтоВАЗа». Известно, что локализация производства автомобилей Lada — 85%, автозавод закупает часть автокомпонентов за рубежом.

Рост цены в 2% — это прибавка порядка 10 000 рублей для такого, например, автомобиля, как Lada Vesta, который стоит от 569 900 рублей. Напомним, в январе «АвтоВАЗ» уже поднимал стоимость своей продукции в среднем на 2-3%.

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