Цена проезда по платной дороге от Москвы до Солнечногорска изменится 28 апреля

Стоимость проезда для легковых автомобилей (группа 1 и 2) по некоторым маршрутам платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска изменится 28 апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы «Северо-Западной концессионной компании».

«Изменение тарифов затронет только пятницу и выходные дни и коснется транспортных средств 1 и 2 группы. Так, для клиентов на легковых автомобилях с транспондером М-11 Москва-Солнечногорск увеличение составит 40 рублей, а при оплате наличными или банковской картой — 50 рублей и только на отдельные направления», — говорится в сообщении.

Максимальная стоимость проезда по самому протяженному маршруту от Москвы до Солнечногорска в пятницу вечером на легковушке с транспондером составит 480 рублей. В то время, как этот же маршрут по абонементу на 10 поездок остается без изменений и стоит 350 рублей, 20 поездок — 320 рублей, а 30 поездок — 280 рублей. При этом, абонементы представлены по всем основным маршрутам.

По просьбам клиентов дороги для сокращения расходов на проезд запускается еще один новый абонемент для транспортных средств группы 1 по направлению Зеленоград-Солнечногорск.