Ещё
Проезд по платной трассе Москва — Санкт-Петербург станет дороже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проезд по платной трассе Москва — Санкт-Петербург станет дороже 

Говорит Москва 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Как пишет «Коммерсантъ», для автомобилистов, направляющихся в сторону аэропорта Шереметьево, цены останутся прежними, как и для владельцев абонемента.
Для остальных по пятницам после 16.00 проезд от Москвы до Зеленограда будет стоить 450 рублей вместо нынешних 400, до пересечения с «малой бетонкой» — 500 рублей, а до Солнечногорска — 600 рублей.
Эти тарифы начинают действовать с 28 апреля. Тогда же стартует продажа новых абонементов для водителей, пользующихся транспондерами на направлении Зеленоград — Солнечногорск на 10, 20 и 30 поездок. Билет в один конец будет стоить от 145 до 155 рублей.
Говорит Москва: последние новости
Акции «РУСАЛа» на бирже в Гонконге взлетели почти на 30% Туфли Майкла Джексона выставили на аукцион в США США могут снять санкции с РУСАЛа при отказе Дерипаски от контроля над компанией
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт42
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски62
Германия не готова испортить отношения с Россией54
США обратились к России с пожеланием452
Майские пенсии доставят по особому графику112
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение