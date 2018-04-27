Проезд по платной трассе Москва — Санкт-Петербург станет дороже

Как пишет «Коммерсантъ», для автомобилистов, направляющихся в сторону аэропорта Шереметьево , цены останутся прежними, как и для владельцев абонемента.

Для остальных по пятницам после 16.00 проезд от Москвы до Зеленограда будет стоить 450 рублей вместо нынешних 400, до пересечения с «малой бетонкой» — 500 рублей, а до Солнечногорска — 600 рублей.

Эти тарифы начинают действовать с 28 апреля. Тогда же стартует продажа новых абонементов для водителей, пользующихся транспондерами на направлении Зеленоград — Солнечногорск на 10, 20 и 30 поездок. Билет в один конец будет стоить от 145 до 155 рублей.