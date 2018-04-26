На трассе М-11 выросли тарифы

Как сообщается на сайте «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), изменения в тарифной сетке начнут действовать с 28 апреля.

Стоимость проезда из Москвы в Зеленоград при оплате транспондером вырастет с 320 рублей до 360 рублей (рост на 12,5%) в пятницу вечером, а в пятницу днем — с 280 рублей до 320 рублей (рост на 14,3%).

Максимальная стоимость проезда по самому протяженному маршруту от Москвы до Солнечногорска в пятницу вечером на легковушке с транспондером составит 480 рублей", — подчеркнули в компании. Цена проезда до аэропорта Шереметьево остается без изменений.

Кроме того, во время праздников с 28 апреля по 2 мая на дороге будут действовать специальные тарифы. 28 апреля (суббота) — будет применяться «пятничный» тариф вместо «субботнего». 29 апреля (воскресенье), 30 апреля (понедельник) и 1 мая (вторник) водители будут платить по «субботнему» тарифу, а 2 мая (среда) — по «воскресному». Полный перечень тарифов приводится на сайте концессионера.