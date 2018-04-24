15 штук из Китая, которые пригодятся этим летом

15 штук из Китая , которые пригодятся этим летомПора готовиться к сезону отпусков, поездок и походов на природу. Самое время купить классные штуки.

Один из самых крупных интернет-магазинов Китая приготовили скидки и выгодные предложения.

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1. Asus ZENFONE 5 Безрамочный флагман ASUS имеет мощную начинку, сдвоенный модуль камеры, большой и яркий 6.2-дюймовый дисплей. Есть все современные модули и разъемы.

Цена: 28 858 руб. 26 359 руб. (по коду «LT2018420RU7a»)

2. Удобные беговые кроссовки

Легкая модель для ходьбы и бега, есть разные расцветки.

Цена: 1 852 руб.

3. Усилитель Wi-Fi Xiaomi

Поможет усилить сигнал в дальних комнатах, куда роутер не добивает. Может работать от USB или PowerBank.

Цена: 570 руб. 337 руб. (по коду «LT2018417RU8» только для новых аккуантов)

4. Компактный светильник Xiaomi

Удобный ночник можно разместить в комнате для подсветки в темное время суток или установить в шкафу либо кладовке.

Цена: 697 руб. 429 руб. (по коду «LT2018417RU9» только для новых аккуантов)

5. Беспроводные наушники Bluedio H+

Долгоиграющие наушники могут воспроизводить треки со смартфона или карты памяти. Есть встроенный приемник и возможность проводного подключения.

Цена: 1 725 руб.

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6. Походный фонарик Convoy S2+

Яркий компактный фонарь в прочном металлическом корпусе. Несколько режимов свечения с возможностью запоминать последний.

Цена: 697 руб. 613 руб. (по коду «GBAPR124»)

7. Вместительный рюкзак

Большой рюкзак для переноски вещей, техники или ноутбука. Поместится модель с диагональю до 15.6 дюймов.

Цена: 1 923 руб.

8. Увеличительный прибор

Пригодится тем, кто работает с мелкими деталями, чинит технику или смартфоны. Есть несколько увеличительных линз и диодная подсветка.

Цена: 1 089 руб.

9. Конструктор R2-D2 Аналог LEGO из которого можно собрать героя любимой фантастической вселенной Star Wars.

Цена: 127 руб.

10. Компактный дрон

Миниатюрный дрон на управлении с камерой. Легко летает в помещениях, очень маневренный.

Цена: 1 923 руб.

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Стильные часы с необычным циферблатом и несколькими дополнительными индикаторами.

Цена: 596 руб.

12. Мощная TV-приставка

4K приставка на Android. Поддерживает все современные форматы, есть возможность беспроводного подключения, в комплекте пульт ДУ.

Цена: 4 360 руб.

13. Мультитул-брелок

Удобный брелок с отверткой, ключами, сменными битами и фонариком.

Цена: 255 руб.

14. Доступный квадрокоптер

Одна из самых доступных моделей квадрокоптера. Помещается в карман, управляется при помощи гироскопического пульта ДУ, есть встроенная камера.

Цена: 2 500руб.

15. Термос Xiaomi

Походный термос отлично держит температуру и не занимает много места.

Цена: 1 859 руб.

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