15 штук из Китая, которые пригодятся этим летом 

15 штук из Китая, которые пригодятся этим летомПора готовиться к сезону отпусков, поездок и походов на природу. Самое время купить классные штуки.
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1. Asus ZENFONE 5 Безрамочный флагман ASUS имеет мощную начинку, сдвоенный модуль камеры, большой и яркий 6.2-дюймовый дисплей. Есть все современные модули и разъемы.
Цена: 28 858 руб. 26 359 руб. (по коду «LT2018420RU7a»)
2. Удобные беговые кроссовки
Легкая модель для ходьбы и бега, есть разные расцветки.
Цена: 1 852 руб.
3. Усилитель Wi-Fi Xiaomi
Поможет усилить сигнал в дальних комнатах, куда роутер не добивает. Может работать от USB или PowerBank.
Цена: 570 руб. 337 руб. (по коду «LT2018417RU8» только для новых аккуантов)
4. Компактный светильник Xiaomi
Удобный ночник можно разместить в комнате для подсветки в темное время суток или установить в шкафу либо кладовке.
Цена: 697 руб. 429 руб. (по коду «LT2018417RU9» только для новых аккуантов)
5. Беспроводные наушники Bluedio H+
Долгоиграющие наушники могут воспроизводить треки со смартфона или карты памяти. Есть встроенный приемник и возможность проводного подключения.
Цена: 1 725 руб.
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6. Походный фонарик Convoy S2+
Яркий компактный фонарь в прочном металлическом корпусе. Несколько режимов свечения с возможностью запоминать последний.
Цена: 697 руб. 613 руб. (по коду «GBAPR124»)
7. Вместительный рюкзак
Большой рюкзак для переноски вещей, техники или ноутбука. Поместится модель с диагональю до 15.6 дюймов.
Цена: 1 923 руб.
8. Увеличительный прибор
Пригодится тем, кто работает с мелкими деталями, чинит технику или смартфоны. Есть несколько увеличительных линз и диодная подсветка.
Цена: 1 089 руб.
9. Конструктор R2-D2 Аналог LEGO из которого можно собрать героя любимой фантастической вселенной Star Wars.
Цена: 127 руб.
10. Компактный дрон
Миниатюрный дрон на управлении с камерой. Легко летает в помещениях, очень маневренный.
Цена: 1 923 руб.
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Стильные часы с необычным циферблатом и несколькими дополнительными индикаторами.
Цена: 596 руб.
12. Мощная TV-приставка
4K приставка на Android. Поддерживает все современные форматы, есть возможность беспроводного подключения, в комплекте пульт ДУ.
Цена: 4 360 руб.
13. Мультитул-брелок
Удобный брелок с отверткой, ключами, сменными битами и фонариком.
Цена: 255 руб.
14. Доступный квадрокоптер
Одна из самых доступных моделей квадрокоптера. Помещается в карман, управляется при помощи гироскопического пульта ДУ, есть встроенная камера.
Цена: 2 500руб.
15. Термос Xiaomi
Походный термос отлично держит температуру и не занимает много места.
Цена: 1 859 руб.
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