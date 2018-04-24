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В ЦИК уточнили, сколько Явлинский потратил на предвыборную кампанию
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В ЦИК уточнили, сколько Явлинский потратил на предвыборную кампанию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который баллотировался на прошедших в марте выборах президента России, потратил на свою избирательную кампанию около 234,8 миллиона рублей, указано в итоговом финансовом отчете кандидата, опубликованном во вторник на сайте ЦИК России.
Всего в избирательный фонд Явлинского поступило чуть более 234 миллионов 803 тысяч рублей, более половины составили средства, выделенные кандидату выдвинувшей его партией «Яблоко» (155 миллионов рублей). Еще 79,6 миллиона рублей были перечислены на его избирательный счет юридическими лицами, а взносы граждан составили около 202 тысяч рублей, указано в документе.
Чуть более 1,5 тысячи рублей поступили в фонд с нарушениями установленного порядка, впоследствии эти деньги были перечислены в доход федерального бюджета, говорится в отчете.
Отмечается, что общие расходы на кампанию Явлинского составили чуть более 234 миллионов 801 тысячи рублей. Из этой суммы порядка 30,8 миллиона рублей были направлены на организацию сбора подписей избирателей, причем значительную долю расходов (более 30,5 миллиона рублей) повлекла оплата труда сборщиков подписей.
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов в поддержку Явлинского было потрачено более 88,3 миллиона рублей; гораздо меньше оказались расходы на платную предвыборную агитацию в СМИ — 9,4 миллиона рублей на ТВ и радио, 6,2 миллиона рублей — в печатной прессе. Немногим более 302 тысяч рублей потребовалось на предвыборную агитацию через сетевые издания.
Проведение публичных массовых мероприятий в рамках кампании Явлинского повлекло расходы на сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Оплата услуг информационного и консультационного характера обошлась кандидату от «Яблока» в 477 тысяч рублей, еще 524 тысячи составили другие расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании.
Самой внушительной по сумме затраченных средств статьей расходов в кампании Явлинского, как следует из отчета, оказалась оплата «других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам» — общие расходы по ней составили более 96,9 миллиона рублей.
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