Бортник: Почему третьего Майдана не будет

Психология 1 доллара.

Очень часто меня журналисты спрашивают почему нет Майдана-3. Ведь жить стало в разы хуже, во власти — худшие из нас, десятки тысяч людей убиты, Украина в значительной мере десуверенизированна — политически и экономически.

Мне кажется, часть ответа на этот вопрос есть в эксперименте американского психолога Леона Фестингера.

В нём испытуемые два часа занимались совершенно бессмысленной работой — раскладывали катушки на подносе, а потом ссыпали их в коробку. Когда эта бессмысленная и неинтересная работа завершалась, Фестингер просил участников эксперимента выйти к другим испытуемым, ждущим за дверью, и рассказать им о том, какой полезной и интересной была эта работа. За эту откровенную ложь предлагалось вознаграждение. В одних случаях 1 доллар, в других — 20.

Спустя две недели испытуемых спрашивали, насколько в действительности им понравилась эта идиотская работа. Выяснилось, что у получивших 1 доллар энтузиазм был гораздо выше. Они рассказывали, как раскладывание катушек развивает моторику рук, помогает сосредоточиться, и вообще это чертовски приятное и полезное занятие. Фестингер объяснил полученные результаты тем, что человеку всегда требуется оправдание его действий. За 20 долларов еще можно солгать, а вот за 1 врать как-то унизительно и приходится убеждать себя, что это была не совсем ложь.