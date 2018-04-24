Школьники из Митина приняли участие в акции «Посади дерево»

Учащиеся школы № 1900 приняли участие в акции «Посади дерево», которая прошла в ландшафтном парке «Митино».

Цель акции — привлечение внимания юных граждан к вопросам экологии и окружающей среды, популяризации бережного отношения к природе и лесам. Семьи воспитанников и учащихся образовательного холдинга приняли активное участие в этом мероприятии.

Организаторы акции устроили настоящий праздник для всех семей. Каждый участник акции был обеспечен необходимым инвентарем и посадочным материалом. Солнечная погода и полевая кухня добавили всем позитива и хорошего настроения. (ср)