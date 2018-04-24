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Школьники из Митина приняли участие в акции «Посади дерево»
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Школьники из Митина приняли участие в акции «Посади дерево» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Учащиеся школы № 1900 приняли участие в акции «Посади дерево», которая прошла в ландшафтном парке «Митино».
Цель акции — привлечение внимания юных граждан к вопросам экологии и окружающей среды, популяризации бережного отношения к природе и лесам. Семьи воспитанников и учащихся образовательного холдинга приняли активное участие в этом мероприятии.
Организаторы акции устроили настоящий праздник для всех семей. Каждый участник акции был обеспечен необходимым инвентарем и посадочным материалом. Солнечная погода и полевая кухня добавили всем позитива и хорошего настроения. (ср)
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