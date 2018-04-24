Студенты МГУПП из САО провели благотворительную донорскую акцию

Организатором акции выступил волонтерский центр и администрация вуза совместно с благотворительным фондом «Образ жизни». Мероприятие прошло в рамках III донорского марафона «Достучаться до сердец».

В проведении благотворительной акции приняли участие свыше 200 человек. Донорами университета в ходе акции «Донорский марафон МГУПП» собрано свыше 42 литров крови.

Отметим, что ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей. Также препараты нужны пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия.