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Студенты МГУПП из САО провели благотворительную донорскую акцию
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Студенты МГУПП из САО провели благотворительную донорскую акцию 

Префектура САО города Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский государственный университет пищевых производств провел благотворительную акцию «Донорский марафон МГУПП», посвященную Национальному дню донора России.
Организатором акции выступил волонтерский центр и администрация вуза совместно с благотворительным фондом «Образ жизни». Мероприятие прошло в рамках III донорского марафона «Достучаться до сердец».
В проведении благотворительной акции приняли участие свыше 200 человек. Донорами университета в ходе акции «Донорский марафон МГУПП» собрано свыше 42 литров крови.
Отметим, что ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей. Также препараты нужны пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия.
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