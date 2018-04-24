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Оператор платного участка трассы М-11 повысит тарифы на проезд
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Оператор платного участка трассы М-11 повысит тарифы на проезд 

Rambler News Service 50 минут назад
«Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая построила и эксплуатирует первый платный участок на скоростной автодороге Москва — Санкт-Петербург, с 28 апреля увеличит тарифы на проезд по некоторым маршрутам участка по пятницам и выходным дням для легковых автомобилей, сообщила компания.
«Большая часть тарифов не меняется. Например, стоимость проезда до аэропорта Шереметьево остается без изменений, как и все абонементы. Так, стоимость проезда из Москвы в Зеленоград вырастет до 360 рублей с 320 рублей для владельцев транспондеров (рост на 12,5%) в пятницу вечером и субботу, а в пятницу днем — до 320 рублей с 280 рублей (рост на 14,3%), а автомобилистов без транспондеров платы вырастет на 20%», — сообщил RNS официальный представитель СЗКК.
Компания отмечает, что с 28 апреля по 2 мая на дороге будут действовать специальные тарифы.
Ранее сообщалось, что СЗКК поднимали тарифы на проезд с 9 января в среднем на 5%.
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