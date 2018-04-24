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У здания «Ромэна» на Ленинградском проспекте проведут акцию «Помним, любим, гордимся!»
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У здания «Ромэна» на Ленинградском проспекте проведут акцию «Помним, любим, гордимся!» 

Управа района Аэропорт города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Митинг и возложение цветов в рамках патриотической акции «Помним, любим, гордимся!» состоятся 7 мая у здания театра «Ромэн» на Ленинградском проспекте. Собравшиеся почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«У мемориальной доски ополченцам Москвы состоится возложение цветов и пройдет торжественный митинг», — уточняется в сообщении.
Акция продлится с 15.00 до 16.00. Адрес: Ленинградский проспект, д. 30. К участию приглашаются все желающие. (мю)
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