Ещё
Мемориально-патронатную акцию организуют в поселении Десеновское
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мемориально-патронатную акцию организуют в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Десеновского 27 апреля организуют мемориально-патронатную акцию, посвященную 73 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.
— Цель мероприятия — напомнить юным жителям поселения о людях, которые погибли во время трагических для нашей страны событий. При поддержке администрации поселения, представителей Молодежной палаты и учеников школы №1392 мы проведем уборку территории у памятников и мемориалов павшим на войне солдатам, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Михаил Монин.
Он отметил, что мероприятия пройдут в деревнях Яковлево и Десна. Начало акции в 10:00.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Акция по уборке территории у памятника пройдет в Московском Общегородскую акцию «Весенняя неделя добра» организуют в Десеновском Молодежная палата Московского организует акцию «Моем окна ветеранам»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ224
Совет Европы пригрозил наказать Россию205
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву56
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение