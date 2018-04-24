Мемориально-патронатную акцию организуют в поселении Десеновское

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На территории Десеновского 27 апреля организуют мемориально-патронатную акцию, посвященную 73 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

— Цель мероприятия — напомнить юным жителям поселения о людях, которые погибли во время трагических для нашей страны событий. При поддержке администрации поселения, представителей Молодежной палаты и учеников школы №1392 мы проведем уборку территории у памятников и мемориалов павшим на войне солдатам, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Михаил Монин

Он отметил, что мероприятия пройдут в деревнях Яковлево и Десна. Начало акции в 10:00.