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Скидки на сегодняшний день предлагают 90% застройщиков
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Скидки на сегодняшний день предлагают 90% застройщиков 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Кузнецова отметила, что сегодняшние скидки — не показатель трудностей в реализации жилья, как это было год назад. «Рынок в новых условиях окончательно определился, что главным фактором при выборе жилья является цена. Отсюда и соответствующие инструменты», — пояснила эксперт.
Она добавила, что скидки в массовом сегменте сегодня могут достигать 23%, а в бизнес-классе — 33%.
Кузнецова также обозначила основные драйверы продаж. Помимо снижения ипотечных ставок и программ государственной поддержки ипотечных заемщиков росту покупательской активности способствуют также выход на рынок большого количество проектов массового сегмента и ожидание перехода на проектное финансирование.
По данным Росреестра, количество зарегистрированных в первом квартале ДДУ выросло на 52% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
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