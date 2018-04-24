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Житель Украины продавал снаряды по 10 долларов за штуку
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Житель Украины продавал снаряды по 10 долларов за штуку 

Российская Газета 1 час назад
На Украине житель Хмельницкой области продавал снаряды времен Великой Отечественной войны по 250 гривен (примерно 9,5 доллара) за штуку. При этом он предлагал вдобавок к шести купленным снарядам седьмой бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба управления нацполиции по Хмельницкой области.
Предприимчивым коммерсантом оказался 31-летний житель села Довгаловка Белогорского района.
В каждом снаряде, как выяснили приехавшие саперы, было порядка 100 граммов взрывчатки. Боеприпасы были вывезены на полигон и обезврежены.
"Предпринимателю" грозит до 7 лет лишения свободы по статье о незаконном обращении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
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