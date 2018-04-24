Житель Украины продавал снаряды по 10 долларов за штуку 

На Украине житель Хмельницкой области продавал снаряды времен Великой Отечественной войны по 250 гривен (примерно 9,5 доллара) за штуку. При этом он предлагал вдобавок к шести купленным снарядам седьмой бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба управления нацполиции по Хмельницкой области.
Предприимчивым коммерсантом оказался 31-летний житель села Довгаловка Белогорского района.
В каждом снаряде, как выяснили приехавшие саперы, было порядка 100 граммов взрывчатки. Боеприпасы были вывезены на полигон и обезврежены.
"Предпринимателю" грозит до 7 лет лишения свободы по статье о незаконном обращении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.