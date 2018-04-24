Праздничное падение: рубль готовится к первомаю

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Что будет с курсом рубля к майским праздникам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
К майским праздникам курс доллара может подняться до 63 руб., а евро — до 78 руб., полагают аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». Несмотря на позитивные новости от Минфина США и растущую нефть, инвесторы высоко оценивают риски российского рынка и будут стараться сократить длинные позиции перед выходными. Глава ЦСР Алексей Кудрин предупреждает, что курс в ближайшие два-три месяца вряд ли вернется к прежним 58 руб. за доллар.
Рубль во вторник к 17:00 мск укрепился по отношению к доллару на 0,2%, к евро — на 0,1% до 61,6 и 75,3 руб. соответственно. Аналитики считают, что рост не будет устойчивым.
Несмотря на подорожание нефти до $75 за баррель Brent, смягчение позиции американского Минфина по отношению к «Русалу» и позитивные прогнозы Центробанка по росту экономики, фундаментальные перемены едва ли возможны.. Ожидать сильного укрепления рубля не стоит в условиях, когда риски экономических санкций и развития геополитического конфликта высоки, предупреждает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Хотя валютный рынок пытается стабилизироваться на более-менее позитивном новостном фоне, геополитика и санкции все еще сдерживают курс рубля, отмечает он.
Западные инвесторы уже переоценили уровень страновых рисков, быстрого изменения нового «консенсуса» по поводу российских активов ждать не стоит, как и возвращения цены рубля ниже 60-ти (за доллар) в ближайшей перспективе, отмечает эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский.
Необходимо учитывать и рост курса доллара на международном валютном рынке, который спровоцирован резким взлетом доходностей американских гособлигаций (treasuries). Одновременно сокращается спрэд между дальними и ближними бумагами, что соответствует ожиданиям ускорения инфляции в ближайшее время. Российский Минфин до конца недели будет тратить около 17 млрд руб. на покупку валюты ежедневно, чтобы компенсировать период, когда из-за роста волатильности покупки приостанавливались. Это максимальный объем с начала операций, отмечает Гайворонский.
К выходным возможно сокращение инвесторами длинных позиций: риски пока достаточно высоки, никто не хочет их брать на себя в длинные выходные, даже несмотря на вчерашний позитив. Курс в таком случае продолжит колебаться в узком диапазоне 61-62 руб за доллар, полагает он.
Главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов не ждет, что на этой неделе курс доллара опустится ниже 61-60,8 рублей за штуку, а вот взлет к 63— 63,5 вполне вероятен. Соответственно, и с ценой на евро все похоже — ниже 74 рублей она вряд ли опустится, зато может подняться к 77-78 рублей за единицу к концу длинной рабочей недели перед праздниками, добавляет эксперт.
Фактор «длинных» майских выходных также играет на понижение курса рубля. Так как совсем скоро майские праздники и людей, желающих отдохнуть за границей весьма много, стоимость рубля в краткосрочной перспективе может опуститься на 1-1,5 рублей по отношению к евро и доллару.
Но, вероятнее всего, это ослабление будет носить временный характер, полагает специалист департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Николай Котов.
К сожалению, национальная валюта России во всей ее новейшей истории — глобально «слабая» относительно «твердых» мировых валют, и после резких обвалов — и в кризисы 1998 и 2008 годов, и в конце 2014 года — никогда полноценно не восстанавливалась.
Поэтому и в дальнейшем этого восстановления ждать также не приходится, как и доллара по 55-50 рублей или евро по 65-60 руб. за штуку.
Суть экономики РФ — жесткая привязка к ценам на энергоносители и искусственное снижение корреляции с нефтью путем покупки иностранных валют, облигаций и ценных бумаг, напоминает Котов.
«России выгодно, чтобы при максимальных показателях цен на нефть был минимальный показатель рубля к доллару. Ведь прибыль за продажу нефть РФ получает в долларах. Тем выгоднее, чем больше за каждым долларом США будет закреплено рублей», — поясняет эксперт.
Наиболее интересный курс доллара для РФ — область между 61 и 66 руб. за доллар. Фактически, мы будем оставаться в этом коридоре до конца 2018 года, полагает он.
Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отмечал, что в ближайшие месяцы укрепления курса рубля до значений начала апреля ждать не стоит.
«И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям… Оценки по России по инвестициям и, соответственно, рубль уже до конца не восстановятся», — подчеркнул Кудрин в интервью НТВ.
Напомним, что еще в начале апреля курс колебался в диапазоне 57-58,5 руб. за доллар, за евро просили 70-71 руб. На торговой площадке Мосбиржи иностранные валюты вели себя довольно сдержанно. Ситуацию сломали объявленные 6 апреля Минфином США санкции в отношении 16 российских компаний и 24 бизнесменов и чиновников, в число которых попали предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин.
9 апреля фондовый рынок России рухнул — негативную динамику показывали практически все голубые фишки, включая компании, которых санкции не коснулись напрямую. Вниз ушли акции энергетического комплекса, включая «Новатэк», «Газпром», «Лукойл», порядка 15% потерял «Сбербанк», снизились котировки «Алросы», самый пострадавший от санкций «Русал» за несколько дней потерял половину своей стоимости. Рубль также не остался в стороне: курс национальной валюты пошел вниз и на неделе с 9 по 13 апреля опускался ниже 65 руб за доллар и 80 руб. за евро.
На рынке правили эмоции, отмечались стихийные продажи, масла в огонь подливали провокационные и противоречивые заявления президента США Дональда Трампа в твиттере и слухи о новых санкциях.
Поразительно спокойными оставались только члены правительства РФ и Центробанк, который заявил, что обладает необходимыми инструментами для спасения национальной валюты, но пока не видит необходимости их использовать.
Передышкой для рубля стала неделя с 16 по 20 апреля. После того как стало ясно, что новые санкции пока нам не грозят, курс национальной валюты стала уверенно укрепляться и с 17 апреля лишь один раз ненадолго опустился до 62 руб. за доллар.
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