Ещё
На Ленинградском шоссе провели мемориально-патронатную акцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ленинградском шоссе провели мемориально-патронатную акцию 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшие выходные на территории Молжаниновского в Черкизове прошла мемориально-патронатная акция в рамках общественного патроната по уходу за памятниками. Представители управы, ГБУ «Жилищника», общественные советники и жители района привели в порядок обелиск, расположенный на Ленинградском шоссе, 299.
Акция проводилась в преддверии празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Участники убрали мусор с территории, прилегающей к памятнику, прогребли газоны и подмели площадку перед обелиском. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На футбольном поле стадиона «Родина» Химок был обновлен газон В САО появится первый в столице ТПУ с пересадками на водный и воздушный транспорт На участке «Москва-Крюково» Ленинградского направления железной дороги пустят дополнительные поезд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ246
Совет Европы пригрозил наказать Россию213
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву61
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение