На Ленинградском шоссе провели мемориально-патронатную акцию

В минувшие выходные на территории Молжаниновского в Черкизове прошла мемориально-патронатная акция в рамках общественного патроната по уходу за памятниками. Представители управы, ГБУ «Жилищника», общественные советники и жители района привели в порядок обелиск, расположенный на Ленинградском шоссе, 299.

Акция проводилась в преддверии празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Участники убрали мусор с территории, прилегающей к памятнику, прогребли газоны и подмели площадку перед обелиском. (то)