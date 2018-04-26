Акция «Песни Победы» пройдет 9 мая на площади Белорусского вокзала 

Об этом в рамках посвященной акции пресс-конференции сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Москва вступает в череду майских праздников, конечно, особое место занимает в этом году концерт «Песни Победы» на площади Белорусского вокзала, который пройдет 9 мая в 20:00. Это не просто концерт, когда люди сидят и внемлют исполнителю, это совершенно другая подача, когда люди становятся невольными соучастниками процесса», — сказал А. Кибовский.
Он добавил, что всего на период майских праздников в Москве запланировано более 300 мероприятий.
В 2018 г. акция «Песни Победы» пройдет в восьми странах: Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиля, США. Акция стартовала в рамках празднования 70-летия Победы и впервые состоялась 9 мая 2015 г. в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей — 150 тыс. человек.