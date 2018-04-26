Акция «Песни Победы» пройдет 9 мая на площади Белорусского вокзала

Об этом в рамках посвященной акции пресс-конференции сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

Москва вступает в череду майских праздников, конечно, особое место занимает в этом году концерт «Песни Победы» на площади Белорусского вокзала, который пройдет 9 мая в 20:00. Это не просто концерт, когда люди сидят и внемлют исполнителю, это совершенно другая подача, когда люди становятся невольными соучастниками процесса», — сказал А. Кибовский.

Он добавил, что всего на период майских праздников в Москве запланировано более 300 мероприятий.