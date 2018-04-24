Ряд нижегородских аптек повысил цены на лекарства

Цены на лекарства повысились в ряде крупных нижегородских аптечных сетей в период с конца марта текущего года. В то же время те же самые препараты в других местах подешевели. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 24 апреля.

В частности, «Арбидол Максимум» в аптечной сети «Максавит» подорожал на 0,95% — с 422,5 до 426,5 рублей за упаковку. При этом цена на него остается одной из самых низких по городу. К примеру, аптечная сеть «Ладушка» снизила цену на данный препарат почти на 5%. При этом упаковка стоит 462 рубля. «Ингавирин» же выгоднее покупать в «Ладушке». Несмотря на то, что он подорожал на 8,84% — до 468 рублей за упаковку, цена на него ниже, чем, к примеру в «Максавите, где этот препарат стоит 477,5 рублей.

Цена на „Кагоцел“ в „Ладушке“ в апреле повысилась на 2,25% и составила 227 рублей. Аптечная сеть „Максавит“, напротив, снизила стоимость данного лекарства с 226,5 до 219 рублей или на 3,31%. Существенно дешевле стал „Аброксол“. Цена понизилась на 45,39% — с 28,2 до 15,4 рублей за упаковку. „Аспирин Кардио“ подорожал на 1,22% в „Максавите“ и на 0,39% в ООО „Нижегородская аптечная сеть“.

»Объектами нашего мониторинга являются наиболее распространенные аптечные сети, которые встречаются потребителям почти на каждом шагу. Мы отслеживаем цены в том числе на те лекарства, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых, а также на часть препаратов, которые часто используются населением. Особенно важен мониторинг противовирусных лекарств в период вирусных инфекций и эпидемий по городу, когда спрос на них растет. Мы держим их под контролем, чтобы не отслеживать ситуацию на рынке и не допустить резкого и необоснованного повышения цен», — пояснила Григорян.

Напомним, овощи и фрукты начали дешеветь в Нижнем Новгороде.