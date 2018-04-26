Цены на криптовалюты снижаются, Nasdaq может запустить криптовалютную биржу

Investing.com — В четверг цены на криптовалюты снижаются. Некоторое внимание инвесторов привлекло сообщение о том, что главный исполнительный директор Nasdaq поддержала виртуальные валюты. В то же время штат США Висконсин рассматривает возможность приема пожертвований в биткоинах.

В 07:30 МСК на бирже Bitfinex биткоин торговался на позиции $8860,5, подешевев за последние сутки на 5,74%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 5,43% до $621,74.

На бирже Poloinex курс Ripple снизился на 5,08% до $0,80275.

Курс Litecoin опустился на 5,49% до $145,93.

Главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман высказалась в защиту криптовалют, заявив, что Nasdaq готов открыть криптовалютную биржу в будущем, когда будут окончательно утверждены требования регуляторов.

«Я верю в будущее криптовалют… вопрос только в том, сколько потребуется времени для того, чтобы рынок криптовалют стал зрелым, — сообщила Фридман. Как только мы увидим, что можем ставить вопрос о том, хотим ли предлагать для всего этого регулируемый рынок, то Nasdaq определенно эту возможность рассмотрит».

Однако на данный момент торговля виртуальными валютами регулируется очень слабо. Это привлекает многих ранних последователей, но просто необходимо для того, чтобы Nasdaq мог запустить свою криптовалютную биржу, считает Фридман.

Официальные лица американского штата Висконсин рассматривают возможность принимать пожертвования на политические кампании в биткоинах и других цифровых валютах. Этот шаг вызвал опасения относительно анонимности таких пожертвований и колебаний в обменных курсах криптовалют.

Традиционные способы сбора пожертвований на политические кампании в виде банковских чеков или переводов с кредитных карт позволяют отслеживать их источник и идентифицировать спонсора.