Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно

Определенное внимание инвесторов привлекло сообщение о том, что китайская полиция конфисковала компьютеры, используемые для майнинга биткоинов. В то же время бывший генеральный директор PayPal Билл Харрис назвал биткоин мошенничеством.

В 08:21 МСК на бирже Bitfinex биткоин торговался на позиции $9325,9 подорожав за последние сутки на 0,50%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 4,15% до $654,11.

На бирже Poloinex курс Ripple снизился на 9,17% до $0,84851.

Курс Litecoin опустился на 5,67% до $153,97.

Полиция китайского города Тяньцзинь конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов после сообщений о необычно высоком уровне потребления электричества. Полиция открыла расследование против пяти человек и задержала одного подозреваемого.

Эта новость пришла после того, как Пекин занял враждебную позицию относительно криптовалют. До этого в Китае осуществлялось большинство операций по майнингу криптовалют.

Майнеры используют высокопроизводительные компьютеры. Полиция Тяньцзиня назвала данный инцидент наибольшей кражей электроэнергии за последние годы.

Один из основателей PayPal и бывший гендиректор Intuit (NASDAQ:INTU) Билл Харрис назвал биткоин мошенничеством. Это заявление привлекло внимание инвесторов.

«Это колоссальная схема «памп и дамп», подобной которой мир еще не видел. Проигравшими в ней являются неверно информированные покупатели, которых затянуло в спираль жадности. Результатом этого мошенничества станет масштабное перетекание капиталов из обычных семей к интернет-предпринимателям».

Харрис призвал регуляторов вмешаться в складывающуюся ситуацию. Несмотря на критику Харриса, в последние дни биткоин продолжает дорожать, и его цена превысила отметку $9000.