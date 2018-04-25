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Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно
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Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Определенное внимание инвесторов привлекло сообщение о том, что китайская полиция конфисковала компьютеры, используемые для майнинга биткоинов. В то же время бывший генеральный директор PayPal Билл Харрис назвал биткоин мошенничеством.
В 08:21 МСК на бирже Bitfinex биткоин торговался на позиции $9325,9 подорожав за последние сутки на 0,50%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 4,15% до $654,11.
На бирже Poloinex курс Ripple снизился на 9,17% до $0,84851.
Курс Litecoin опустился на 5,67% до $153,97.
Полиция китайского города Тяньцзинь конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов после сообщений о необычно высоком уровне потребления электричества. Полиция открыла расследование против пяти человек и задержала одного подозреваемого.
Эта новость пришла после того, как Пекин занял враждебную позицию относительно криптовалют. До этого в Китае осуществлялось большинство операций по майнингу криптовалют.
Майнеры используют высокопроизводительные компьютеры. Полиция Тяньцзиня назвала данный инцидент наибольшей кражей электроэнергии за последние годы.
Один из основателей PayPal и бывший гендиректор Intuit (NASDAQ:INTU) Билл Харрис назвал биткоин мошенничеством. Это заявление привлекло внимание инвесторов.
«Это колоссальная схема «памп и дамп», подобной которой мир еще не видел. Проигравшими в ней являются неверно информированные покупатели, которых затянуло в спираль жадности. Результатом этого мошенничества станет масштабное перетекание капиталов из обычных семей к интернет-предпринимателям».
Харрис призвал регуляторов вмешаться в складывающуюся ситуацию. Несмотря на критику Харриса, в последние дни биткоин продолжает дорожать, и его цена превысила отметку $9000.
Investing.com Россия: последние новости
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