Цены на биткоин продолжают расти второй день подряд

Investing.com — В пятницу биткоин сохраняет курс на подорожание за неделю на 4% на фоне общего позитивного настроения инвесторов относительно криптовалют.

Первая по капитализации цифровая криптовалюта биткоин продолжает дорожать вторую сессию подряд.

За последние 24 часа на бирже Bitfinex цены на биткоин к 15:17 МСК выросли на 5,18% до позиции $9346,40.

Биткоин подорожал после слабого старта этой недели, когда цены на биткоин опустились до $8000. После двух дней роста в среду цены на биткоин обрушились приблизительно на 8%, подешевев приблизительно на $800 и опустившись ниже психологически важного уровня $9000.

Однако позитивные настроения вернулись и после двух дней роста цена биткоина превысила $9000, хотя и осталась далеко от недельного максимума $9761,50, не говоря уже об историческом максимуме близко $20000, зафиксированного в прошлом декабре.

Среди главных новостей на рынках криптовалют на этой неделе можно назвать вывод биткоинов на сумму приблизительно $140 млн с кошельков обанкротившейся биржи Mt Gox. Инвесторы опасаются, что выброс на рынок сразу 16 тыс. биткоинов способен привести к обрушению цен.

Среди позитивных новостей можно назвать выступление главы миллиардного криптовалютного хэдж-фонда Pantera Capital Management LP Дэна Морхеда, который заявил о том, что цены на биткоин просто кричат о том, что его нужно покупать прямо сейчас.

Морхед прогнозирует, что курс биткоина превысит свой исторический максимум в течение 12 месяцев. Делая прогноз на 10 лет, он полагает, что рынок криптовалют вырастет до $40 млрд Он добавил, что заинтересованность институциональных инвесторов к цифровым криптовалютам продолжает расти.

Кроме того, компания Nasdaq готова открыть криптовалютную биржу в будущем.

«Я верю в будущее криптовалют… вопрос только в том, сколько потребуется времени для того, чтобы рынок криптовалют стал зрелым», — сообщила главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман. — Как только мы увидим, что можем ставить вопрос о том, хотим ли предлагать для всего этого регулируемый рынок, то Nasdaq определенно эту возможность рассмотрит».

В пятницу Ethereum подорожал на 7,6% до $684,48, курс Ripple вырос на 6,7% до $0,85352, а Bitcoin Cash подорожал на 4,8% до $1404,30.