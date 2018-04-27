Ещё
Цены на биткоин продолжают расти второй день подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Геннадий Печников
Умер Геннадий Печников

Цены на биткоин продолжают расти второй день подряд 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В пятницу биткоин сохраняет курс на подорожание за неделю на 4% на фоне общего позитивного настроения инвесторов относительно криптовалют.
Первая по капитализации цифровая криптовалюта биткоин продолжает дорожать вторую сессию подряд.
За последние 24 часа на бирже Bitfinex цены на биткоин к 15:17 МСК выросли на 5,18% до позиции $9346,40.
Биткоин подорожал после слабого старта этой недели, когда цены на биткоин опустились до $8000. После двух дней роста в среду цены на биткоин обрушились приблизительно на 8%, подешевев приблизительно на $800 и опустившись ниже психологически важного уровня $9000.
Однако позитивные настроения вернулись и после двух дней роста цена биткоина превысила $9000, хотя и осталась далеко от недельного максимума $9761,50, не говоря уже об историческом максимуме близко $20000, зафиксированного в прошлом декабре.
Среди главных новостей на рынках криптовалют на этой неделе можно назвать вывод биткоинов на сумму приблизительно $140 млн с кошельков обанкротившейся биржи Mt Gox. Инвесторы опасаются, что выброс на рынок сразу 16 тыс. биткоинов способен привести к обрушению цен.
Среди позитивных новостей можно назвать выступление главы миллиардного криптовалютного хэдж-фонда Pantera Capital Management LP Дэна Морхеда, который заявил о том, что цены на биткоин просто кричат о том, что его нужно покупать прямо сейчас.
Морхед прогнозирует, что курс биткоина превысит свой исторический максимум в течение 12 месяцев. Делая прогноз на 10 лет, он полагает, что рынок криптовалют вырастет до $40 млрд Он добавил, что заинтересованность институциональных инвесторов к цифровым криптовалютам продолжает расти.
Кроме того, компания Nasdaq готова открыть криптовалютную биржу в будущем.
«Я верю в будущее криптовалют… вопрос только в том, сколько потребуется времени для того, чтобы рынок криптовалют стал зрелым», — сообщила главный исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман. — Как только мы увидим, что можем ставить вопрос о том, хотим ли предлагать для всего этого регулируемый рынок, то Nasdaq определенно эту возможность рассмотрит».
В пятницу Ethereum подорожал на 7,6% до $684,48, курс Ripple вырос на 6,7% до $0,85352, а Bitcoin Cash подорожал на 4,8% до $1404,30.
Investing.com Россия: последние новости
Чиновник ФРС считает, что криптовалюты не выполняют базовые функции валют Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,68% Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,08%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине254
Путин заявил о новом Атласе мира137
На Украине захотели забрать Крымский мост149
Путин поблагодарил россиян за понимание87
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН35
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение