Курс биткоина удерживается близко к максимуму за месяц

Investing.com — Во вторник биткоин и другие цифровые валюты подорожали после сообщения о том, что финансовые компании рассматривают возможности торговли криптовалютами.

К 15:49 МСК на бирже Bitfinex биткоин подорожал на 4,45% до максимума за месяц $9341,00.

Цены на другие криптовалюты тоже растут. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 8,81% до $698,54. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 5,90% и торговалась на позиции $0,92676. На момент написания статьи курс Litecoin вырос на 6,69% до $162,44.

Согласно данным опроса Thomson Reuters каждая пятая финансовая организация готова к тому, чтобы начать торговлю криптовалютами в текущем году.

В опросе принимали участие 400 респондентов, включая менеджеров по инвестициям, представителей хедж-фондов, торговых платформ и крупнейших банков. 70% опрошенных заявили о том, что собираются разработать план по торговле криптовалютами в ближайшие три-шесть месяцев.

Интерес к криптовалютам резко вырос после взлета цены на биткоин до $20000 в декабре прошлого года. Некоторые банки обратили внимание на интерес своих клиентов к торговле виртуальными валютами, а несколько хедж-фондов уже начали торговать цифровыми валютами.

Правительство китайского города Шэньчжэнь заявило о создании собственного инвестиционного блокчейн-фонда. Хотя использование биткоина и других криптовалют запрещено в Китае , страна приветствует внедрение технологии блокчейна, которая лежит в основе виртуальных валют наподобие биткоина.

Новый фонд вложит более $80 млн в развитие блокчейн-стартапов Шэньчжэня. В прошлом месяце Народный банк Китая запустил открытую блокчейн-платформу в городе Ханчжоу