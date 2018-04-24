Ещё
Курс биткоина удерживается близко к максимуму за месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс биткоина удерживается близко к максимуму за месяц 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник биткоин и другие цифровые валюты подорожали после сообщения о том, что финансовые компании рассматривают возможности торговли криптовалютами.
К 15:49 МСК на бирже Bitfinex биткоин подорожал на 4,45% до максимума за месяц $9341,00.
Цены на другие криптовалюты тоже растут. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 8,81% до $698,54. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 5,90% и торговалась на позиции $0,92676. На момент написания статьи курс Litecoin вырос на 6,69% до $162,44.
Согласно данным опроса Thomson Reuters каждая пятая финансовая организация готова к тому, чтобы начать торговлю криптовалютами в текущем году.
В опросе принимали участие 400 респондентов, включая менеджеров по инвестициям, представителей хедж-фондов, торговых платформ и крупнейших банков. 70% опрошенных заявили о том, что собираются разработать план по торговле криптовалютами в ближайшие три-шесть месяцев.
Интерес к криптовалютам резко вырос после взлета цены на биткоин до $20000 в декабре прошлого года. Некоторые банки обратили внимание на интерес своих клиентов к торговле виртуальными валютами, а несколько хедж-фондов уже начали торговать цифровыми валютами.
Правительство китайского города Шэньчжэнь заявило о создании собственного инвестиционного блокчейн-фонда. Хотя использование биткоина и других криптовалют запрещено в Китае, страна приветствует внедрение технологии блокчейна, которая лежит в основе виртуальных валют наподобие биткоина.
Новый фонд вложит более $80 млн в развитие блокчейн-стартапов Шэньчжэня. В прошлом месяце Народный банк Китая запустил открытую блокчейн-платформу в городе Ханчжоу.
Виртуальные валюты получили поддержку благодаря новости о том, что Мальта приветствует на своей территории создание криптовалютных бирж и компаний, связанных с криптовалютами. Правительство Мальты планирует разработать честные правила, которые позволят обеспечить правовую определенность в практически нерегулируемом пространстве. Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира планирует переехать из Гонконга на Мальту.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США указали на снижение при открытии Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,08% Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,10%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию153
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ94
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ134
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение