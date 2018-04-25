Жители Котельников смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк»

Жители городского округа Котельники смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» в многофункциональном центре и библиотеке города. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

Все жители нашего городского округа для участия в акции «Бессмертный полк» могут бесплатно распечатать фотографии, а также провести их ламинирование в МФЦ, расположенном в доме № 14 по улице Новой, или в библиотеке в микрорайоне Белая Дача, дом № 3 — Ирина Польникова

Напечатать фотографии в МФЦ горожане могут с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в библиотеке — с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней.

«Акция «Бессмертный полк» — это возможность еще раз поблагодарить советский народ за победу в Великой Отечественной войне, сказать спасибо за их мужество, героизм, отвагу, беззаветную любовь к Родине. Приглашаю всех жителей города принять участие в акции пройти в колонне «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников, подаривших нам мирное небо над головой», — добавила она.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по центральной аллее города.