Ещё
Жители Котельников смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Котельников смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители городского округа Котельники смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» в многофункциональном центре и библиотеке города. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Все жители нашего городского округа для участия в акции «Бессмертный полк» могут бесплатно распечатать фотографии, а также провести их ламинирование в МФЦ, расположенном в доме № 14 по улице Новой, или в библиотеке в микрорайоне Белая Дача, дом № 3  — Ирина Польникова.
Напечатать фотографии в МФЦ горожане могут с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в библиотеке — с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней.
«Акция «Бессмертный полк» — это возможность еще раз поблагодарить советский народ за победу в Великой Отечественной войне, сказать спасибо за их мужество, героизм, отвагу, беззаветную любовь к Родине. Приглашаю всех жителей города принять участие в акции пройти в колонне «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников, подаривших нам мирное небо над головой», — добавила она.
Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по центральной аллее города.
360tv.ru: последние новости
Глава Минфина анонсировал возвращение рубля на прежние позиции Источник: новый iPhone SE2 представят в мае Специалисты отметили рост цен на аренду жилья в Красноярске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган8
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру376
Минтруд успокоил россиян98
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста31
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах143
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение